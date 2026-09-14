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Shukra Ast 2026: 23 सितंबर को अस्त होंगे शुक्र, अक्टूबर में वक्री चाल, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

Shukra Ast 2026: 23 सितंबर को शुक्र अस्त होंगे और 3 अक्टूबर से वक्री चाल चलेंगे. जानें शुक्र की इस बदलती चाल से किन 4 राशियों को धन, करियर और कारोबार में लाभ मिल सकता है.

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23 सितंबर को शुक्र अस्त होंगे और 3 अक्टूबर से वक्री चाल चलेंगे.
23 सितंबर को शुक्र अस्त होंगे और 3 अक्टूबर से वक्री चाल चलेंगे.

Shukra Ast 2026: ज्योतिष में शुक्र को धन, वैभव, प्रेम, विवाह, कला और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है. सितंबर के आखिर से शुक्र की चाल में लगातार बदलाव होने वाला है. पहले शुक्र अस्त होंगे और फिर वक्री अवस्था में जाएंगे. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में कुछ राशि के जातकों को धन, करियर और कारोबार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

23 सितंबर को अस्त होंगे शुक्र

ज्योतिषीय गणना के अनुसार 23 सितंबर 2026 की रात 8:16 बजे शुक्र अस्त होंगे. इसके बाद करीब 37 दिनों तक अस्त अवस्था में रहेंगे और 30 अक्टूबर को उदित होंगे.

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शुक्र के अस्त होने की अवधि को ज्योतिष में शुक्र से जुड़े शुभ कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. विवाह, प्रेम, विलासिता और भौतिक सुखों से जुड़े फैसलों में इस दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

3 अक्टूबर से शुरू होगी वक्री चाल

शुक्र के उदय से पहले ही उनकी चाल बदल जाएगी. 3 अक्टूबर 2026 को शुक्र वक्री होंगे, करीब 42 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे. इसके बाद 14 नवंबर 2026 को शुक्र मार्गी हो जाएंगे.

वक्री शुक्र को पुराने रिश्तों, अधूरे कामों, रुके हुए आर्थिक मामलों और पहले लिए गए फैसलों की दोबारा समीक्षा से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में कुछ लोगों के लिए पुराना अवसर या संपर्क फिर से सामने आ सकता है.

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इन 4 राशियों को मिल सकता है फायदा
कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में राहत के संकेत हैं. अटका हुआ पैसा वापस मिलने या आमदनी का नया जरिया बनने की संभावना है. कारोबारियों को नए संपर्कों से फायदा हो सकता है.

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने की उम्मीद है. कारोबार में नई डील फायदे का सौदा साबित हो सकती है.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए यह अवधि धन और बचत के लिहाज से अच्छी मानी जा रही है. आमदनी बढ़ाने के अवसर मिल सकते हैं और आर्थिक योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है. परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र की चाल करियर और कारोबार में प्रगति के अवसर ला सकती है. नौकरी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के साथ आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. व्यापार विस्तार की योजना पर भी काम आगे बढ़ सकता है.

कब तक रहेगा असर?

शुक्र 23 सितंबर को अस्त, 30 अक्टूबर को उदित, 3 अक्टूबर को वक्री और 14 नवंबर को मार्गी होंगे. यानी सितंबर के अंत से नवंबर के मध्य तक शुक्र की स्थिति में लगातार बदलाव रहेगा.

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ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार इस दौरान कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशि वालों को आर्थिक, करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में विशेष लाभ मिल सकता है.

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