VIDEO: महिला बाइकर को जानबूझकर मारी टक्कर, गुरुग्राम में कार सवार की खौफनाक करतूत

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार महिला को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसे का पूरा घटनाक्रम वहां लगे कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि गोल्फ कोर्स रोड पर एक महिला बाइक से जा रही थी. इसी दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने कथित तौर पर उसकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही महिला सड़क पर जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर मौजूद दूसरे बाइकर्स तुरंत महिला की मदद के लिए पहुंचे.

कार चालक से हुई बहस

बताया जा रहा है कि महिला के साथ चल रहे बाइकर्स ने कार चालक को रोक लिया और हादसे को लेकर उससे बहस करने लगे. आरोप है कि कुछ देर तक मौके पर विवाद होता रहा. इसके बाद कार चालक कथित तौर पर अपनी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया.

अस्पताल में हालत गंभीर

हादसे में घायल महिला को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे के वीडियो के वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Advertisement

पुलिस वायरल फुटेज और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कार और उसके चालक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. इस घटना ने एक बार फिर गुरुग्राम की सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----