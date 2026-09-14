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Google ऑफिस में बने मोदक, ऐसे मनाई गई गणेश चतुर्थी, वायरल हो रहा है वीडियो

बेंगलुरु के गूगल ऑफिस में गणेश चतुर्थी से पहले खास सेलिब्रेशन किया गया, जहां एक कर्मचारी ने ऑफिस में मोदक बनाने की एक्टिविटी में हिस्सा लिया.

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गूगल ऑफिस में सिर्फ काम पर ही फोकस नहीं रहता (Photo:Insta/@unfilteredgazal)
गूगल ऑफिस में सिर्फ काम पर ही फोकस नहीं रहता (Photo:Insta/@unfilteredgazal)

गणेश चतुर्थी से पहले गूगल के बेंगलुरु ऑफिस का एक दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गूगल के अनंता ऑफिस में कर्मचारियों के लिए खास मोदक मेकिंग एक्टिविटी आयोजित की गई, जिसमें एंप्लॉयी बढ़-चढ़कर शामिल हुए. इस दौरान कर्मचारियों ने खुद मोदक बनाए और त्योहार का जश्न मनाया.

गूगल में काम करने वाली गज़ल अरोड़ा ने इस खास एक्टिविटी का वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में वह गूगल ऑफिस की ओर से उपलब्ध कराई गई सामग्री और मोदक के सांचों की मदद से मोदक बनाती नजर आ रही हैं. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मोदक एक्टिविटी इन गूगल."

'6 महीने में घर से ज्यादा त्योहार मनाए'

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इस वीडियो में सिर्फ मोदक मेकिंग एक्टिविटी ही नहीं, बल्कि गज़ल का गूगल में काम करने का अनुभव भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. उन्होंने बताया कि गूगल जॉइन करने के बाद पिछले छह महीनों में उन्होंने इतने त्योहार सेलिब्रेट किए हैं, जितने शायद उन्होंने अपने घर पर भी नहीं मनाए थे.

देखें वीडियो

गज़ल के मुताबिक, गूगल ऑफिस में सिर्फ काम पर ही फोकस नहीं रहता, बल्कि अलग-अलग त्योहारों और खास मौकों पर भी एंप्लॉयी के लिए एक्टिविटीज आयोजित की जाती हैं. उन्होंने बताया कि ओणम से लेकर स्वतंत्रता दिवस तक कई मौकों पर ऑफिस में खास कार्यक्रम हुए हैं.इसी सिलसिले में गणेश चतुर्थी से पहले बेंगलुरु के गूगल अनंता ऑफिस में मोदक मेकिंग एक्टिविटी रखी गई.

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गणेश चतुर्थी पर क्यों बनाए जाते हैं मोदक?

गणेश चतुर्थी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है. इस दौरान भगवान गणेश की पूजा के साथ उन्हें मोदक का भोग लगाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं में मोदक को भगवान गणेश का प्रिय प्रसाद माना जाता है. यही वजह है कि गणेश चतुर्थी के दौरान घरों के साथ-साथ कई संस्थानों और कम्युनिटीज में भी मोदक बनाए जाते हैं.

गूगल बेंगलुरु ऑफिस का यह वीडियो भी इसी त्योहारी माहौल की झलक दिखाता है, जहां एंप्लॉयी ने काम के बीच इस पारंपरिक मिठाई को बनाने का आनंद लिया.

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वीडियो देख लोगों ने क्या कहा?

गज़ल के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने गूगल के ऑफिस कल्चर की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि गूगल जानता है कि त्योहार कैसे मनाने हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि ऑफिस कल्चर ऐसा ही होना चाहिए.

एक अन्य यूजर ने इसे काफी मजेदार बताते हुए लिखा कि यह काफी मजेदार लग रहा है. वहीं कुछ लोगों का ध्यान तैयार मोदक पर गया. एक यूजर ने लिखा कि ये मोदक काफी स्वादिष्ट लग रहे हैं.

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गूगल बेंगलुरु ऑफिस का यह वीडियो इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें कंपनी के वर्कप्लेस कल्चर की एक अलग तस्वीर दिखाई देती है. वीडियो में कर्मचारी काम के साथ त्योहार मनाते और एक पारंपरिक भारतीय मिठाई बनाते नजर आ रहे हैं.

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