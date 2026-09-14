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'हनुमान अंश' पर बरस रहा आशीर्वाद, 250 करोड़ पार कमाई, नीम करोली बाबा की महिमा देख दुनिया हैरान

'हनुमान अंश' का जलवा बरकरार है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई कर रही है. नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म ने 250 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

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हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर छाई (Photo: Screengrab)
हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर छाई (Photo: Screengrab)

यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है... महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. नीम करोली बाबा के जीवन और महिमा पर आधारित इस फिल्म की कमाई देख दुनिया हैरान है. छोटे बजट की इस फिल्म ने वीकेंड पर तूफानी कलेक्शन करते हुए बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. 

हनुमान अंश का जलवा बरकरार

'हनुमान अंश' की रविवार की कमाई के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने 38वें दिन कुल 22.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. इसके साथ ही फिल्म का भारत में अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन 253.55 करोड़ हो गया है, जबकि कुल नेट कलेक्शन 214.63 करोड़ तक जा पहुंचा है.

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विदेशों में भी फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. विदेशों में फिल्म ने 38वें दिन 5.00 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन अब तक 14.50 करोड़ तक पहुंच गया है. इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 268.05 करोड़ हो गया है. 

दुनिया हुई 'हनुमान अंश' की मुरीद

2 करोड़ की फिल्म ने 250 करोड़ का आंकड़ा पार करके ये साबित कर दिया है कि अगर फिल्म और कहानी में दम हो तो छोटे बजट की फिल्में भी कामयाबी के झंडे गाड़ सकती है. बड़ी स्टारकास्ट न होने के बावजूद भी फिल्म को दुनियाभर में इतना प्यार मिल रहा है. नीम करोली बाबा पर बनी फिल्म की सादगी, कहानी और भजन फैंस का दिल जीत रहे हैं. 

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यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ फिल्म की कमाई में उछाल ही देखने को मिल रहा है. फिल्म की कमाई किसी चमत्कार से कम नहीं है. 

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