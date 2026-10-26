scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने शिवा मार्केट में भीषण आग, 40 दुकानें जलकर खाक

जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शिवा मार्केट में रविवार देर रात एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जो तेजी से फैलकर 35 से 40 दुकानों को अपनी चपेट में ले गई.

Advertisement
X
शिवा मार्केट में राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची टीम
शिवा मार्केट में राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची टीम

जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने स्थित शिवा मार्केट में रविवार देर रात भीषण आग लगने की घटना सामने आई है. आग ने देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की टीमें जुटी हुई हैं. इस हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान होने की आशंका है. घटनास्थल पर पहुंचे बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने बताया कि रेलवे स्टेशन के पास स्थित शिवा मार्केट एक बड़ा व्यावसायिक केंद्र है. यहां ड्राई फ्रूट्स, कंबल और अन्य सामान की दुकानें हैं. इसके अलावा खाने-पीने के प्रतिष्ठान और ढाबे भी मौजूद हैं.

विधायक विक्रम रंधावा के मुताबिक, एक दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी और तेजी से आसपास की दुकानों में फैल गई. दमकल की गाड़ियां पहुंचने तक आग ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया था.

35 से 40 दुकानें पूरी तरह जलने का अनुमान

विक्रम रंधावा ने कहा कि उनके अनुमान के मुताबिक करीब 35 से 40 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं. हालांकि, आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि दुकानदार प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं. मौके पर डिप्टी कमिश्नर (DC), एसपी साउथ, डीएसपी और एसएचओ समेत पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम मौजूद है. सिविल सोसाइटी के सदस्य भी राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Fake Travel Agent arrest in Katra
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं से ठगी, फर्जी ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार
India Weather Update
मौसम का बदला मिजाज, कहीं ठंड, कहीं बारिश, कहीं लू
कश्मीर में तैयार हो रहा एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म. (Photo: Screengrab)
बर्फीली वादियां, रेनबो ट्राउट और बाजार... कश्मीरी मछली की कहानी
गांदरबल में तैयार किया गया एशिया का सबसे बड़ा फिश फार्म. (Photo: Screengrab)
कश्मीर की ट्राउट मछली अब देशभर में पहुंचेगी? तैयार हो रहा फिश फार्म
Drone Found Near Jammu and Kashmir Border
जम्मू में बॉर्डर के पास मिला संदिग्ध ड्रोन, घुसपैठ की आशंका के बीच अलर्ट
Advertisement

बीजेपी विधायक ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है. फिलहाल प्राथमिकता आग पर काबू पाने की है. इसके बाद प्रभावित दुकानदारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर प्रशासन से बातचीत की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ka Singh Rashifal 26 October 2026: सिंह राशि वालों के आज धन लाभ के प्रयास सफल होंगे, जानें शुभ रंग |
    जम्मू रेलवे स्टेशन के सामने शिवा मार्केट में भीषण आग, 40 दुकानें जलकर खाक |
    Aaj Ka Kark Rashifal 26 October 2026: कर्क राशि वालों को आज कहीं से शुभ समाचार मिलेगा, करें ये उपाय |
    Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: मिथुन राशि वालों को आज भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, जानें कैसी रहेगी सेहत |
    Aaj Ka Vrishabh Rashifal 26 October 2026: वृषभ राशि वाले आज गाय को रोटी खिलाएं, रुके हुए काम पूरे होंगे |
    Aaj Ka Mesh Rashifal 26 October 2026: मेष राशि वालों की आज कार्यक्षेत्र में स्थिति बेहतर होगी, जानें जरूरी टिप |
    वेनेजुएला लौटीं नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो, मादुरो की सत्ता से बेदखली के बाद पहली बार आईं नजर |
    Meen Tarot Rashifal 26 October 2026: घर में मेहमान आएंगे, उत्साह बढ़ा रहेगा |
    Kumbh Tarot Rashifal 26 October 2026: आलस्य से बचें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा |
    Makar Tarot Rashifal 26 October 2026: दबाव से बचें, समर्थन बनाए रखेंगे
    Advertisement