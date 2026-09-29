‘जैकी चैन नहीं रहे!’ FAKE NEWS से मचा हड़कंप, कैसे फैली थी अफवाह?

चाइना के मार्शल आर्टिस्ट, एक्टर और फिल्ममेकर जैकी चैन की मौत को लेकर एक ऐसी खबर आई कि भारत में मौजूद उनके फैंस भी शॉक्ड हो गए. हालांकि ये खबर झूठी निकली.
दरअसल, पिछले एक-दो दिनों से उनकी मौत की फर्जी खबर ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी थी. महज एक पोस्ट से यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया. इस खबर ने उनके फैंस के बीच बेचैनी बढ़ा दी थी. हालांकि, सच्चाई कुछ और ही निकली. जैकी चैन जिंदा हैं...बिल्कुल ठीक हैं और उनके निधन की खबर बस एक अफवाह है. और कुछ नहीं.
वैसे ये पहला मौका नहीं हैं जब किसी बड़े सेलिब्रिटी की मौत की झूठी खबर वायरल हुई हो, इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज की मौत की खबर वायरल हो चुकी हैं. इस मामले में अब जैकी चैन का भी नाम शामिल हो गया.
कैसे फैली मौत की अफवाह?
हुआ यूं कि, सोशल मीडिया पर जैकी चैन की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर खूब वायरल हुई, जिसपर 1954-2026 लिखा हुआ था. इस तस्वीर को देख लोगों को लगा कि एक्टर का निधन हो गया है. इस पोस्ट को अब्दुल नाम के यूजर ने शेयर किया था, जिसे 8 मिलियन बार देखा जा चुका है. देखते ही देखते ये खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैल गई.
हालांकि, वायरल फोटो के साथ लगाए गए कम्युनिटी नोट में साफ किया गया कि ये खबर फर्जी है. नोट में बताया गया कि जैकी चैन 72 साल से हैं और वो जिंदा हैं. हाल में हुआ उनका पब्लिक अपीयरेंस भी इस बात की पुष्टि करता है. ये खबर महज एक अफवाह है. लेकिन किसी का ध्यान नोट पर नहीं गया. यूजर्स फोटो देखकर ही रिएक्ट करने लगे और ऐसी फैली जैसे जंगल में आग लगी हो.
जैकी चैन बिल्कुल ठीक हैं. उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस जुलाई 2026 को सिंगापुर में हुई थी. उन्होंने Pei Chun Public School का दौरा किया था. इस दौरान स्कूल में उनका जोरदार स्वागत किया गया. जहां वे 900 से ज्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स से मिले.
लिजेंड हैं जैकी!
72 साल के जैकी जैन एक दिग्गज एक्टर, मार्शल आर्टिस्ट और फिल्ममेकर हैं. अगर उनकी वर्कफ्रंट की बात करें तो जैकी चैन कई प्रोजेक्ट्स से जुड़े हुए हैं. उनकी पॉपुलर फ्रेंचाइजी फिल्म 'रश आवर 4' भी इनमें शामिल है. इस फिल्म में जैकी चैन चीफ इंस्पेक्टर ली की भूमिका निभा सकते हैं. फिल्म फिलहाल प्री-प्रोडक्शन स्टेज में बताई जा रही है.
जैकी चैन का बॉलीवुड कनेक्शन भी रहा है. एक्ट्रेस मलिका शेरावत उनके साथ द मिथ फिल्म कर चुकी हैं. साथ ही एक्टर 2017 में सीनो-इंडियन एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म कुंग फू योगा में सोनू सूद, दिशा पाटनी और अमायरा दस्तूर के साथ भी नजर आ चुके हैं. इसके अलावा जैकी कपिल शर्मा शो में भी इस फिल्म को प्रमोट करने आए थे. अपने इसी भारत दौरे के दौरान उन्होंने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी से भी मुलाकात की थी.