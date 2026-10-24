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जयपुर में दर्दनाक हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 20 घायल

जयपुर के भांकरोटा पुलिया पर बस और ट्रक की भिड़ंत में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और हादसे के कारणों की जांच के लिए CCTV फुटेज की जांच कर रही है.

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इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस जांच कर रही है (फोटो-ITG)

राजस्थान के जयपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हैं. घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है. और मामले में कार्रवाई कर रही है. 

जयपुर में बस और ट्रक में भिड़ंत का एक मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा इतना भीषण था कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. यह हादसा भांकरोटा पुलिया पर हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. ये तीन लोग कौन थे, अब तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है. वहीं, हादसे में 20 लोग जख्मी हुए हैं. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है. उनका इलाज जारी है. 

यह भी पढ़ें: मॉर्निंग वॉक पर निकले शख्स को मर्सिडीज ने मारी टक्कर, CCTV में कैद हुआ खौफनाक हादसा

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पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है. CCTV फुटेज की जांच कर हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. 

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