जयपुर में दर्दनाक हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 20 घायल

राजस्थान के जयपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हैं. घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है. और मामले में कार्रवाई कर रही है.

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जयपुर में बस और ट्रक में भिड़ंत का एक मामला सामने आया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसा इतना भीषण था कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. यह हादसा भांकरोटा पुलिया पर हुआ. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची. लेकिन तब तक तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. ये तीन लोग कौन थे, अब तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है. वहीं, हादसे में 20 लोग जख्मी हुए हैं. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है. उनका इलाज जारी है.

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पुलिस घटनास्थल का मुआयना कर रही है. CCTV फुटेज की जांच कर हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

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