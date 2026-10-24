Lamayuru Moonland Ladakh: लेह के पास बसा है लद्दाख का ये खूबसूरत गांव, यहां की पहाड़ियां लगती हैं चांद जैसी

Lamayuru Moonland Ladakh: अगर आप पहाड़ों की खूबसूरती देखने के शौकीन हैं तो लद्दाख की एक खास जगह आपको हैरान कर सकती है. यहां की पहाड़ियां और मिट्टी से बनी अनोखी आकृतियां कुछ ऐसी दिखती हैं, जैसे आप धरती पर नहीं, बल्कि चांद पर आ गए हों. इस जगह का नाम लामायुरू मूनलैंड है. यहां दूर-दूर तक फैली भूरी, पीली और स्लेटी पहाड़ियां एक अलग ही नजारा पेश करती हैं.

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लामायुरू मूनलैंड लद्दाख में लेह-श्रीनगर हाईवे के पास स्थित है. यह जगह अपने अनोखे पहाड़ी नजारों के साथ-साथ पुराने बौद्ध मठ के लिए भी मशहूर है. अगर आप लद्दाख घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस जगह को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

क्यों खास है लामायुरू मूनलैंड?

लामायुरू को मूनलैंड कहने की सबसे बड़ी वजह यहां की अनोखी पहाड़ियां हैं. आमतौर पर हिमालय का नाम सुनते ही बर्फ से ढकी चोटियां और हरे-भरे पहाड़ याद आते हैं लेकिन यहां का नजारा बिल्कुल अलग है. यहां दूर-दूर तक गोलाकार पहाड़ियां, गहरी घाटियां और कटाव वाली चट्टानें नजर आती हैं.

हवा, पानी और मौसम के लंबे समय तक पड़ने वाले असर से यहां की जमीन का आकार ऐसा बना है. सूरज की रोशनी बदलने के साथ पहाड़ियों का रंग भी बदलता नजर आता है. कभी ये हल्की भूरी, तो कभी सुनहरी और नारंगी दिखाई देती हैं. यही वजह है कि यह जगह चांद की सतह जैसी लगती है.

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यहां आने वाले लोग सड़क किनारे सुरक्षित जगहों से इन पहाड़ियों को देख सकते हैं. फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए भी यह जगह काफी खास है.

लामायुरू मठ भी है यहां की पहचान

मूनलैंड के अलावा लामायुरू अपने पुराने बौद्ध मठ के लिए भी जाना जाता है. इसे लामायुरू मठ या युरु गोम्पा कहा जाता है. यह लद्दाख के प्रमुख बौद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है और द्रिकुंग काग्यू परंपरा से जुड़ा हुआ है.

यह मठ समुद्र तल से लगभग 3,510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. मान्यता है कि 11वीं सदी में बौद्ध योगी नारोपा ने यहां साधना की थी. स्थानीय कहानी के मुताबिक, इस घाटी में कभी एक झील हुआ करती थी. बाद में पानी सूखने के बाद यहां धार्मिक केंद्र स्थापित किया गया.

मठ की पुरानी इमारतें, शांत माहौल और आसपास की पहाड़ियां इस जगह को खास बनाती हैं. यहां घूमने के साथ आप लद्दाख की बौद्ध संस्कृति और परंपराओं को भी करीब से समझ सकते हैं.

त्योहार के दौरान दिखती है अलग रौनक

अगर आप लामायुरू की संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं तो यहां होने वाला युरु कबग्यात उत्सव खास अनुभव हो सकता है. यह लामायुरू मठ का सालाना बौद्ध उत्सव है. इस दौरान भिक्षु पारंपरिक पोशाक और रंग-बिरंगे मुखौटे पहनकर छम नृत्य करते हैं.

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इन नृत्यों का बौद्ध धर्म में धार्मिक महत्व है. उत्सव के दौरान मठ में स्थानीय लोग और पर्यटक जुटते हैं. इससे यहां की परंपराओं और संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिलता है. हालांकि, त्योहार की तारीख हर साल बदल सकती है, इसलिए यात्रा से पहले मठ की आधिकारिक वेबसाइट से तारीख की जानकारी जरूर लें.

घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है?

लामायुरू मूनलैंड घूमने के लिए मई से सितंबर तक का समय अच्छा माना जाता है. इन महीनों में मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहता है और बाय रोड जाना आसान हो जाता है. जून और जुलाई में दिन लंबे होते हैं, जबकि सितंबर में पहाड़ियों के रंग और साफ आसमान खूबसूरत नजारा पेश कर सकते हैं.

अगर आप अच्छी तस्वीरें लेना चाहते हैं तो सुबह जल्दी या शाम के समय यहां पहुंच सकते हैं. इस दौरान सूरज की रोशनी पहाड़ियों की बनावट और रंगों को और उभार देती है.

कैसे पहुंचें लामायुरू मूनलैंड?

लामायुरू मूनलैंड लेह-श्रीनगर हाईवे पर स्थित है. यहां पहुंचने के लिए आप इन तरीकों को अपना सकते हैं:

हवाई मार्ग: सबसे नजदीकी एयरपोर्ट लेह का कुशोक बकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट है. यहां से टैक्सी किराये पर लेकर लामायुरू पहुंच सकते हैं.

सड़क मार्ग: लेह से लामायुरू की दूरी लगभग 115 से 127 किलोमीटर है. रास्ते में पहाड़ों के खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. यात्रा में कई घंटे लग सकते हैं, इसलिए समय लेकर निकलें.

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इन बातों का रखें ध्यान

लद्दाख काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहां पहुंचते ही लंबी सड़क यात्रा या ज्यादा चलने-फिरने की जल्दबाजी न करें. खासकर हवाई यात्रा से लेह पहुंचने पर शरीर को ऊंचाई के हिसाब से ढलने के लिए पर्याप्त आराम दें.

अपने साथ गर्म कपड़े, धूप का चश्मा, सनस्क्रीन और पीने का पानी जरूर रखें. यहां ठंडी हवा के बावजूद धूप तेज हो सकती है. साथ ही, दूर-दराज के इलाकों में जरूरी सुविधाएं सीमित हो सकती हैं, इसलिए यात्रा की तैयारी पहले से कर लें.

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