Budh Vakri 2026: आज से 20 दिन तक बुध चलेंगे उल्टी चाल, 4 राशियों को मिलेगी खुशखबरी!

Budh Vakri 2026: ग्रहों की चाल में बदलाव को ज्योतिष में करियर, कारोबार, धन और रिश्तों से जोड़कर देखा जाता है. आज 24 अक्टूबर 2026 को बुध तुला राशि में वक्री होने जा रहे हैं. बुध की यह उल्टी चाल 13 नवंबर तक रहेगी. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ पुराने काम दोबारा गति पकड़ सकते हैं, अटकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है. पहले किए गए प्रयासों का फायदा मिलने की संभावना बन सकती है. खासतौर पर मेष, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ अच्छी खबरें मिलने के संकेत बताए जा रहे हैं.

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बुध को बुद्धि, वाणी, तर्क, व्यापार और संवाद का कारक माना जाता है. जब बुध वक्री होते हैं, तो ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार पुराने फैसलों की समीक्षा करने, अधूरे काम पूरे करने और जरूरी दस्तावेजों को दोबारा जांचने पर जोर देना चाहिए. इस अवधि में हर काम तेजी से आगे बढ़े, यह जरूरी नहीं है. कुछ मामलों में देरी या गलतफहमी भी हो सकती है. ऐसे में धैर्य से काम लेना और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले सभी पहलुओं को समझना बेहतर रहेगा.

आज कितने बजे वक्री होंगे बुध?

पंचांग की गणना के अनुसार, बुध आज 24 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजकर 41 मिनट पर तुला राशि में वक्री होंगे. इसके बाद 13 नवंबर 2026 को बुध मार्गी होंगे. इस तरह बुध की वक्री चाल करीब 21 दिनों तक रहेगी.

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मेष राशि: पुराने काम से मिल सकता है फायदा

मेष राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल कामकाज से जुड़ी अच्छी खबर ला सकती है. नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे लोगों को पुराने संपर्कों से कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. पहले भेजे गए आवेदन या किसी पुरानी बातचीत के आगे बढ़ने की संभावना है.

कर्क राशि: करियर में आगे बढ़ने के अवसर

कर्क राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल करियर और कारोबार में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका दे सकती है. कार्यक्षेत्र में लंबे समय से किसी नई जिम्मेदारी या अवसर का इंतजार कर रहे लोगों को उम्मीद बंध सकती है. कारोबारियों के लिए पुराने ग्राहकों से बातचीत करना और पहले बनाई गई योजनाओं पर दोबारा काम करना फायदेमंद हो सकता है.

वृश्चिक राशि: अटके काम पूरे करने पर रहेगा जोर

वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल पुराने मामलों को सुलझाने का अवसर दे सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को पहले भेजे गए आवेदन या किसी पुराने संपर्क से जवाब मिलने की उम्मीद रह सकती है. कार्यक्षेत्र में पहले अधूरे रह गए कामों को पूरा करने पर ध्यान देना फायदेमंद होगा.

बुध की वक्री चाल में किन बातों का रखें ध्यान?

बुध की वक्री चाल को ज्योतिष में बातचीत, व्यापार, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता से जोड़कर देखा जाता है. इस दौरान कुछ जरूरी सावधानियां बरतना उपयोगी हो सकता है.

- किसी भी जरूरी दस्तावेज या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें.

- नौकरी और कारोबार से जुड़े पुराने मामलों की समीक्षा करें.

- पैसों के लेनदेन और निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें.

- बातचीत में स्पष्टता रखें, ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके.

- पुराने अधूरे कामों को पूरा करने और योजनाओं में सुधार करने पर ध्यान दें.

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