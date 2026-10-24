Divyanka Tripathi Comeback: 41 की उम्र में जुड़वा बच्चों की मां बनी, उठना-बैठना मुश्किल, दर्द से हुआ एक्ट्रेस का बुरा हाल, पति ने संभाला

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की जोड़ी फैंस की पसंदीदा जोड़ियों में शुमार है. दिव्यांका ने अपने शानदार अभिनय से घर-घर में पहचान बनाई है. खासकर सीरियल ‘ये है मोहब्बतें’ में इशी मां बनकर उन्होंने दर्शकों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी लोग उन्हें इसी नाम से याद करते हैं. अब दिव्यांका अपनी जिंदगी के एक बेहद खूबसूरत, लेकिन चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही हैं.

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41 साल की उम्र में जुड़वा बेटों की मां बनीं दिव्यांका अब धीरे-धीरे काम पर वापसी कर रही हैं. इस सफर में उनके पति विवेक दहिया सबसे बड़ा सहारा बनकर उनके साथ खड़े रहे.

मां बनने के बाद आसान नहीं था दिव्यांका का कमबैक

दिव्यांका त्रिपाठी इन दिनों पति विवेक दहिया के साथ रियलिटी शो ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में नजर आ रही हैं. जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद काम पर लौटना उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. डिलीवरी के बाद उन्हें पीठ में तेज दर्द का सामना करना पड़ा. हालत ऐसी हो गई थी कि उठना-बैठना तक मुश्किल लगता था.

मां बनने का एहसास उनके लिए जितना खूबसूरत था, रिकवरी का सफर उतना ही चुनौतीपूर्ण भी रहा. शरीर को दोबारा मजबूत बनाने के साथ-साथ मानसिक रूप से खुद को संभालना भी जरूरी था. ऐसे में दिव्यांका ने धीरे-धीरे खुद को संभाला और फिर से काम की दुनिया में कदम बढ़ाया.

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विवेक दहिया ने पत्नी को किया मोटिवेट

टाइम्स से बातचीत में दिव्यांका ने बताया कि काम पर लौटने के फैसले में विवेक दहिया का बहुत बड़ा हाथ रहा. विवेक चाहते थे कि वह घर से बाहर निकलें, लोगों से मिलें और धीरे-धीरे अपने पुराने रूटीन में वापस आएं. उन्होंने दिव्यांका को शो में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया.

एक्ट्रेस के मुताबिक, पहले उन्हें लगता था कि वह आसानी से कमबैक कर लेंगी और पहले की तरह काम करने लगेंगी. लेकिन मां बनने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वापसी इतनी आसान नहीं होती. इसके लिए शारीरिक और मानसिक, दोनों स्तरों पर खुद को दोबारा तैयार करना पड़ता है.

दिव्यांका की यह बात उन महिलाओं से भी जुड़ती है, जो मां बनने के बाद अपने करियर में लौटने की कोशिश करती हैं. बाहर से सब कुछ भले ही सामान्य दिखाई दे, लेकिन शरीर को रिकवर करने और नए हालात के साथ तालमेल बिठाने में समय लग सकता है.

दिव्यांका की हालत देखकर परेशान हो गया था परिवार

विवेक दहिया ने भी बताया कि डिलीवरी के बाद दिव्यांका की हालत देखकर परिवार काफी चिंतित था. उन्हें पीठ में बहुत दर्द होता था और वह शारीरिक परेशानी के साथ मानसिक चुनौतियों से भी गुजर रही थीं. ऐसे में दोनों ने जल्दबाजी करने के बजाय धीरे-धीरे आगे बढ़ने का फैसला किया.

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विवेक का मानना था कि दिव्यांका को काम से जुड़ने का मौका मिलना उनके लिए अच्छा हो सकता है. इसी वजह से उन्होंने ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में साथ काम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया. उनके मुताबिक, हफ्ते में एक दिन शूटिंग करना दिव्यांका के लिए बेहतर शुरुआत हो सकती थी. शो का माहौल भी उनके लिए जाना-पहचाना था, क्योंकि उन्हें अपने पति के साथ ही काम करना था.

हालांकि, हर महिला की रिकवरी अलग होती है और काम पर लौटने का फैसला उसकी सेहत, जरूरत और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से होना चाहिए.

शुरुआती दो महीने रहे सबसे मुश्किल

दिव्यांका ने अपनी रिकवरी के बारे में बात करते हुए बताया कि शुरुआती दो महीने उनके लिए बेहद कठिन थे. पीठ में दर्द की वजह से उन्हें उठने-बैठने में भी परेशानी होती थी. इस दौरान विवेक ने उन्हें रिहैबिलिटेशन शुरू करने के लिए प्रेरित किया.

इसके बाद दिव्यांका ने फिजियोथेरेपी शुरू की और अब भी इसे जारी रखे हुए हैं. उन्होंने बताया कि करीब एक महीने तक रिहैबिलिटेशन करने से उन्हें अपनी ताकत वापस पाने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिली. धीरे-धीरे उनकी स्थिति बेहतर हुई और वह पहले के मुकाबले ज्यादा सहज महसूस करने लगीं.

पति का साथ बना ताकत, फिर काम पर लौटीं दिव्यांका

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दिव्यांका और विवेक की कहानी का यह पहलू दिखाता है कि जिंदगी के बड़े बदलावों के दौरान पार्टनर का सहयोग कितना मायने रख सकता है. 41 साल की उम्र में जुड़वा बेटों की मां बनने के बाद दिव्यांका के लिए एक साथ बच्चों की जिम्मेदारी संभालना, अपनी सेहत पर ध्यान देना और काम पर वापसी की तैयारी करना किसी चुनौती से कम नहीं था.

विवेक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, वहीं दिव्यांका ने भी अपनी रिकवरी पर ध्यान देते हुए धीरे-धीरे वापसी की राह चुनी. अब फैंस इस प्यारी जोड़ी को ‘पति पत्नी और पंगा 2’ में साथ देख रहे हैं. दिव्यांका का यह सफर बताता है कि कमबैक सिर्फ कैमरे के सामने लौटने का नाम नहीं, बल्कि खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से दोबारा तैयार करने की भी एक प्रक्रिया है.

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