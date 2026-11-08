आज 8 नवंबर 2026 सिंह राशिफल: सकारात्मकता बढ़ी रहेगी, प्रियजन प्रसन्न रहेंगे

कामकाज में प्रबंधन बेहतर रहेगा. कार्यव्यापार संवार पाएगा. विविध अनुबंध पक्ष में बनेंगे. घर परिवार में तालमेल बनाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों पर जोर रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में लाभ के अवसर रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग बना रहेगा. चहुंओर शुभता के संचार रहेगा. स्मरणीय पल साझा करेंगे. भव्यता बढ़ेगी. बैंकिग व बचत कार्यों से जुड़ेंगे. समता का भाव रखेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवरों को नए अवसर मिलेंगे. सफलता प्रतिशत अच्छा रहेगा. अधिकारियों के सहयोग से व्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. आवश्यक कार्यों में तेजी आएगी. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे.

धन संपत्ति-- आर्थिक वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बने रहेंगे. सक्रियता व सहकारिता बनाए रखेंगे. वित्तीय उपलब्धियां बल पाएंगी. आर्थिक विषयों में इच्छित परिणाम पाएंगे. कामकाजी यात्राएं बढ़ेंगी.



प्रेेम मैत्री- भेंट मुलाकात में प्रभावशाली रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. सगे संबंधियों का सहयोग रहेेगा. निजी मामले पक्ष में बनेंगे. सकारात्मकता बढ़ी रहेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेम संबंध पक्ष में रहेंगे. प्रभाव बढ़ेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अतिथि सत्कार में आगे रहेंगे. वचन निभाएंगे. व्रत संकल्प पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. मेलजोल बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

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