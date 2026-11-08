आज 8 नवंबर 2026 मेष राशिफल: बड़े प्रयास साधेंगे, जोखिम से बचें

करियर में सहजता रहेगी. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. सूझबूझ और सहकार से सफलता पाएंगे. अपनों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. भावनाओं पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. भूमि भवन के विषयों में रुचि रहेगी. पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. आवश्यक कार्यों में गति लाएंगे. कामकाजी संबंधों को मजबूती मिलेगी. रिश्ते बेहतर बनेंगे. साझा मामले सहज रहेंगे. लोगों का साथ और विश्वास पाएंगे. आवश्यक प्रयास बनाए रखेंगे. रुटीन पर ध्यान देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- आर्थिक गतिवधियों में रुचि बढ़ाएंगे. सहकारिता और समन्वय से आगे बढ़ेंगे. कार्य़क्षेत्र में सबसे बनाकर चलेंगे. योजनाएं लक्ष्य की ओर बनी रहेंगी. व्यवस्था को बल मिलेगा.

धन संपत्ति-- वित्तीय लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर मामले संवरेंगे. नेतृत्व में सफलता मिलेगी. साझीदारी के प्रयास बेहतर रहेंगे. व्यापार को मजबूती देंगे. बड़े प्रयास साधेंगे. जोखिम से बचें.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संवाद बेहतर रहेगा. चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. मित्रों से संबंधों को बल मिलेगा. अपनों का साथ बनाए रखेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. गरिमा गोपनीयता का ध्यान रखें. स्मरणीय पल बनेंगे. प्रिय से भेंट होगी. जरूरी बात करीबियों से कह पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व आकर्षक होगा. स्वास्थ्य उम्दा रहेगा. उर्जावान बने रहेंगे. वजन उठाने से बचें. स्वयं का ध्यान रखें. सामंजस्य बढ़ाएं.

आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. सबका आदर करें.

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शुभ अंक : 1, 8 और 9

शुभ रंग : लाल

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