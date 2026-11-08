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आज 8 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: बड़प्पन से काम लेंगे, सूचनाएं साझा करेंगे

Aaj ka Kark Rashifal 8 November 2026, Cancer Horoscope Today: अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे.  संबंधों पर फोकस रहेगा.  प्रेम विश्वास को बल मिलेगा.  बड़प्पन से काम लेंगे.  सूचनाएं साझा करेंगे. 

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cancer horoscope
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सभी का साथ और समर्थन पाएंगे.  कामकाजी संबंधों पर फोकस रहेगा.  सामाजिक कार्यों  में सक्रियता रहेगी.  सहकारिता पर जोर देंगे.  वाणिज्यिक प्रदर्शन संवार पर रहेगा.  पारिवारिक विषयों में रुचि बनाए रखेंगे.  सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा.  निजी वस्तुओं पर ध्यान देंगे.  भावनात्मक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.  आवश्यक विषयों में सक्रियता रहेगी.  उचित प्रस्ताव मिलेंगे.  सफलता संवार पर रहेगी.  आत्मविश्वास से कार्य करेंगे.  परंपराओं पर फोकस बढ़ाएंगे. 

नौकरी व्यवसाय- व्यावसायिक मामलों में अच्छा करेंगे.  पेशेवर सकारात्मक बनेंगे.  अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा होगा.  लेनदेन में प्रभावी रहेंगे.  लक्ष्यों की प्राप्ति होगी.  स्पर्धा का भाव रखेंगे. 

धन संपत्ति-- आय में वृद्धि बनी रहेगी.  लाभ बढ़ाने का प्रयास होगा.  उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा.  आर्थिक विषयों में सक्रियता रहेगी.  पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.  साख सम्मान बनाए रखेंगे. 

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प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ सुखद समय बीतेगा.  आपसी मतभेद दूर होंगे.  प्रियजनों का आगमन बना रहेगा.  आगंतुक का यथायोग्य सत्कार करेंगे.  अपनों की बात ध्यान से सुनेंगे.  संबंधों पर फोकस रहेगा.  प्रेम विश्वास को बल मिलेगा.  बड़प्पन से काम लेंगे.  सूचनाएं साझा करेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- सेहत एवं व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.  खानपान आकर्षक रहेगा.  साहस पराक्रम बना रहेगा.  आलस्य त्यागें.  पदर्शन संवरेगा.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें.  दीपोत्सव मनाएं.  साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें.  अन्य की मदद करें. 

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शुभ अंक : 1, 2 और 8

शुभ रंग : गुलाबी

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