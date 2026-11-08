आज 8 नवंबर 2026 कन्या राशिफल: उत्साह से भरे रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

वाणी व्यवहार में भव्यता बढ़ेगी. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. व्यावसायिक संचार बेहतर बनाए रहेंगे. हर क्षेत्र में इच्छित परिणाम बनेंगे. परिजनों के साथ आनंद से रहेंगे. करियर कारोबार में अवसर बनेंगे. जीवनशैली संवार पाएगी. सभी का मान सम्मान करेंगे. स्वाभिमान से कार्य करेंगे. शुभकर प्रस्ताव मिलंेगे. बड़े प्रयासों को गति देंगे. व्यापार बेहतर रहेगा. आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा. स्मरणीय पल साझा करेंगे. श्रेष्ठता पर जोर देंगे. शुभकार्यों में रुचि रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- व्यापार में उचित स्थान पाएंगे. योजनाओं में सफल होंगे. साख में वृद्धि होगी. सबका सहयोग मिलेगा. तेजी से विभिन्न कार्य पूरे करेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर रहेगा.

धन संपत्ति-- आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रयासों को गति देंगे. वित्तीय अवसरों को भुनाने की सोच रहेगी. संपत्ति के मामले पक्ष में रहेंगे. धनधान्य बढ़ेगा. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक संबंधों में मिठास रहेगी. रिश्ते संवार पर रहेंगे. व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता रखेंगे. कलात्मकता बढ़ेगी. सभी का ख्याल रखेंगे. सकारात्मक व्यवहार से अपनों की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. मधुरता बनी रहेगी. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. करीबी से मुलाकात होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- सबका विश्वास पाएंगे. स्वजनों के लिए प्रयास रखेंगे. भेंट प्राप्त होगी. संबंध मजबूत होंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. आतिथ्यभाव बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग : पिस्ता कलर

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