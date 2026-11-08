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आज 8 नवंबर 2026 मिथुन राशिफल: आकर्षण अनुभव करेंगे, शुभ सूचना संभव है

Aaj ka Mithun Rashifal 8 November 2026, Gemini Horoscope Today: विनम्रता बनाए रहें.  व्यक्तिगत विषयों पर फोकस रहेगा.  वादविवाद टालेंगे.  सक्रियता बढ़ाएंगे.  जांच बनाए रखेंगे.  खानपान उच्च रहेगा. 

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gemini horoscope
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 मित्रों के साथ सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते रहेंगे.  सबसे बेहतर संवाद बनाएंगे.  कारोबार में उचित परिणाम बनेंगे.  व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं की खरीदी कर सकते हैं.  उत्सव में आगे रहेंगे.  सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से लक्ष्य साधेंगे.  कार्य विस्तार में सफल रहेंगे.  करियर व्यापार अच्छा रहेगा.  प्रतियोगिता में शामिल होंगे.  खर्च पर नियंत्रण रखेंगे.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  श्रेष्ठ प्रयासों से सभी प्रभावित होंगे.  अपनों से शुभ समाचार मिल सकता है. 
नौकरी व्यवसाय- नेतृत्व पाने का भाव बना रहेगा.  अनुभवियों का सानिध्य रहेगा.  महत्वपूर्ण कार्यों  में गति बनाए रखेंगे.  तेजी से काम लेंगे.  सभी का साथ समर्थन हासिल होगा. 

धन संपत्ति-- वाणिज्यिक लाभ के प्रयास फलेंगे.  आय अच्छी बनी रहेगी.  इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे.  फोकस बनाए रखेंगे.  संपत्ति के मामले संवार पर बने रहेंगे.  खरीदी को बढ़ावा मिलेगा. 

प्रेम मैत्री- घर में यादगार पल बनेंगे.  परिजनों से भेंट मुलाकात होगी.  प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.  चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.  संबंध मजबूत होंगे.  आकर्षण अनुभव करेंगे.  शुभ सूचना संभव है.  भावुकता में निर्णय नहीं लें.  भाईचारा मजबूत करेंगे.  करीबियों का साथ बना रहेगा. 

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स्वास्थ्य मनोबल- विनम्रता बनाए रहें.  व्यक्तिगत विषयों पर फोकस रहेगा.  वादविवाद टालेंगे.  सक्रियता बढ़ाएंगे.  जांच बनाए रखेंगे.  खानपान उच्च रहेगा. 

आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें.  दीपोत्सव मनाएं.  साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें.  ऊंची  सोच रखें. 

शुभ अंक : 1, 2, 5 और 8

शुभ रंग : आसमानी

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