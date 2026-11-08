आज 8 नवंबर 2026 वृष राशिफल: रुटीन बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

मेहनत के सकारात्मक परिणाम बनेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. जरूरी कार्य लंबित रखने से बचेंगे. लेनदेन में सतर्कता बरतेंगे. विविध विषयों में गति आएगी. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे. निजी जीवन में अनुशासन रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. कार्यक्षमता रुटीन रहेगी. जल्द भरोसे की आदत से बचें. स्वास्थ्य सामान्य बना रहेगा. रहन सहन आकर्षक रहेगा. धैर्य धर्म का पालन बनाए रखें. मितभाषी रहें. विनम्रता रखें.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में नियमितता बनी रहेगी. पहल पराक्रम में जल्दबाजी न करें. नीतिगत विषयों में स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे. सफेदपोश ठगों से बचाव रखेंगे. लाभ सामान्य रहेगा.

धन संपत्ति-- आर्थिक संतुलन बढ़ाएंगे. अतिउत्साह में समझौते नहीं करेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. बजट से चलेंगे. व्यवसाय पर जोर होगा. महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. तर्क से काम लेंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में मजबूती बनी रहेगी. प्रियजनों से भेंट बनाए रखेंगे. आवश्यक चर्चा के अवसर बनेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. भरोसा बनाए रखेंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. संबंधों में स्पष्टता रखेंगे. सभी से तालमेल बना रहेगा. समय लेकर भेंट को जाएंगे. रिश्तों में बड़़प्पन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व संवार पाएगा. रुटीन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. संकेतो के प्रति सजग रहेंगे. खानपान आकर्षक होगा.

आज का उपाय: यश, वैभव और धनधान्य की दात्री देवी मां महालक्ष्मीजी और रिद्धी-सिद्धी के स्वामी श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. दीपोत्सव मनाएं. साज सज्जा और भव्यता बनाए रखें. मिलकर रहें.

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शुभ अंक : 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग : चमकीला श्वेत

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