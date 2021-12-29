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Train Cancelled: रेलवे ने आज करीब 250 ट्रेनें कीं रद्द, 5 ट्रेनों का बदला रूट, सफर से पहले यहां चेक करें लिस्ट

IRCTC Trains List: भारतीय रेलवे ने आज यानी 29 दिसंबर 2021 को 228 ट्रेनों को पूरी तरह कैंसिल कर दिया है. जबकि 24 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है. वहीं, कुछ रेलगाड़ियों के रूट में बदलाव भी किया गया है.

Indian Railways Cancelled Trains Today, 29th December Indian Railways Cancelled Trains Today, 29th December
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आंशिक तौर पर रद्द की गईं 28 ट्रेनें
  • 228 ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द

Indian Railways Cancelled Trains Today, 29th December: भारतीय रेलवे (Indian Railway) डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम के चलते रोजाना सैकड़ों ट्रेनें रद्द करता है. ऐसे में अगर आप आज यानी 29 दिसंबर को कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सफर से पहले रेलवे की अपडेट लिस्ट जरूर चेक कर लें. रेलवे ने 29 दिसंबर (बुधवार) को करीब 250 ट्रेनों को रद्द या आंशिक तौर पर कैंसिल किया है. 

रेलवे ने 228 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. जबकि 24 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया है. वहीं, 05 ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया है. ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, बुधवार को 5 ट्रेनों  के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. वहीं 4 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है. 

Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द 

228 trains cancelled [ Start Date: 29-Dec ]
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00979 KISAN SPECIAL
 AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)		 PEXP 01:45
03035 KWAE - AZ SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 11:55
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		 PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 04:20
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:20
03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 14:40
03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 11:55
03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL
 LALGOLA (LGL) - KOLKATA (KOAA)		 PSPC 08:30
03367 KIR-SEE MEMU PASS. SPL
 KATIHAR JN (KIR) - SONPUR JN (SEE)		 PSPC 04:45
03412 BHW-RPH PASS SPL
 BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 02:10
03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
 JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)		 PSPC 03:15
03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
 KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 05:15
03461 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 03:50
03468 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 02:00
03469 BWN - TPH PASSENGER
 BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 06:30
03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)		 PSPC 14:10
03494 RJL-TPH SPL
 RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)		 PSPC 22:20
03497 TPH-RJL SPL
 TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)		 PSPC 23:30
03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
 BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)		 PSPC 15:40
03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
 ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)		 PSPC 07:05
04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
 RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 02:50
04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)		 PSPC 16:32
04399 JJJ - JUC EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 05:00
04400 JUC - JJJ EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)		 PSPC 17:05
04479 JUC - PTK EXP SPL
 JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 17:30
04480 PTK - JUC EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 08:20
04491 FKA-FZR EXP SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 17:40
04492 FZR-FKA EXP SPL
 FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 06:20
04571 DUI JHL HSR EXP SPL
 BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI)		 PSPC 16:05
04574 LDH HSR EXP SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW)		 PSPC 05:30
04603 BTI - FZR MEX SPL
 BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 06:40
04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
 LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 13:45
04626 FZR-LDH DMU MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)		 PSPC 18:30
04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL
 BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 07:00
04642 PTK-JUC DMU MEX SPL
 PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)		 PSPC 05:35
04643 FZR-FKA MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)		 PSPC 05:40
04644 FKA-FZR MEX SPL
 FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)		 PSPC 17:20
04652 HUMSAFAR EXP SPL
 AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)		 TOD 10:55
04658 FZR BTI MEX SPL
 FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)		 PSPC 06:35
05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
 HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)		 PSPC 05:15
05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
 SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 15:30
05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
 CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE)		 PSPC 17:50
05331 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 07:25
05332 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 14:45
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		 PSPC 04:30
05363 MB-KGM SPL EXP
 MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)		 PSPC 06:05
05364 KGM-MB SPL EXP
 KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)		 PSPC 15:45
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05390 FBD-KSJ EXP SPL
 FARRUKHABAD (FBD) - KASGANJ (KSJ)		 PSPC 07:40
05404 GAYA-JMP SPL
 GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)		 PSPC 06:05
05405 RPH-SBG SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)		 PSPC 06:05
05406 SBG-RPH PGR SPL
 SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 19:25
05407 RPH-GAYA PASS SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA)		 PSPC 08:35
05408 JMP-RPH SPL
 JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 14:08
05435 KWAE-AZ SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:55
05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
 NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)		 PSPC 05:40
05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
 GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)		 PSPC 18:05
05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
 MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)		 PSPC 14:00
05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
 KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)		 PSPC 08:10
05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
 HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)		 PSPC 12:45
05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
 NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)		 PSPC 15:15
07369 CMGR-YPR PASS SPL
 CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)		 PSPC 07:50
07370 YPR-CMGR PASS SPL
 YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)		 PSPC 15:30
07795 SC-MOB DEMU
 SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)		 PSPC 05:45
07796 MOB-SC DEMU
 MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)		 PSPC 08:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:40
08263 TIG-BSP MEMU SPL
 TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP)		 PSPC 09:30
08264 BSP-TIG SPL
 BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG)		 PSPC 06:50
08303 SBP-PURI SPECIAL
 SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)		 MSPC 06:00
08304 PURI-SBP SPECIAL
 PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)		 MSPC 15:45
08437 BHC-CTC SPECIAL
 BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)		 PSPC 15:30
08438 CTC-BHC MEMU
 CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)		 PSPC 11:55
08861 GONDIA JSG SPL
 GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)		 PSPC 05:20
08862 JSG GONDIA MEMU SPL
 JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)		 PSPC 07:20
09110 KDCY - PRTN SPECIAL
 KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRT - KDCY SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)		 PSPC 15:35
09440 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 20:20
09441 WKR-MVI SPECIAL
 WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)		 PSPC 07:10
09444 MVI - WKR SPECIAL
 MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)		 PSPC 13:05
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
12014 ASR-NDLS SHATABDI
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SHT 04:55
12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)		 SHT 07:20
12030 SWARNA SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)		 SHT 16:50
12053 HW-ASR EXP
 HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)		 JSH 14:45
12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)		 JSH 06:50
12151 LTT SHM SAMARSATA EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM)		 SUF 20:35
12179 LJN - AF INTERCITY
 LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)		 SUF 15:55
12180 AF -LJN INTERCITY
 AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:31
12226 KAIFIAT EXP
 DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH)		 SUF 20:25
12242 ASR-CDG SUPERFAST
 AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)		 SUF 05:10
12267 RJT DURONTO EXP
 MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)		 DRNT 23:10
12268 HAPA - MMCT DURANTO
 HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 DRNT 19:40
12364 HDB-KOAA SF EXP
 HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA)		 SUF 08:30
12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)		 SUF 13:15
12369 HWH DDN KUMBHA EXP
 HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)		 SUF 13:00
12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS
 RAJENDRANAGAR T (RJPB) - NEW DELHI (NDLS)		 SUF 19:25
12411 CDG-ASR INTERCITY EXP
 CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)		 SUF 06:40
12469 CNB-JAT EXPRESS
 KANPUR CENTRAL (CNB) - JAMMU TAWI (JAT)		 MEX 14:05
12505 NORTHEAST EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 12:40
12529 PPTA LJN S F
 PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 16:30
12530 LJN PPTA S F
 LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)		 SUF 05:00
12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)		 SUF 19:35
12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.
 BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)		 SUF 07:25
12554 NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - SAHARSA JN (SHC)		 SUF 20:40
12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP
 MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 11:35
12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
 GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 SUF 18:45
12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)		 SUF 20:00
12768 SRC-NED EXP
 SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)		 SUF 14:45
12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)		 SUF 20:45
12879 LTT-BBS BI-WEEKLYS.F. EXP
 LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS)		 SUF 00:15
12912 HW - BL EXPRESS
 HARIDWAR JN (HW) - VALSAD (BL)		 SUF 17:30
12987 SDAH AII EXP
 SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)		 SUF 22:55
12988 AII SDAH EXP
 AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)		 SUF 12:45
13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
 SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)		 MEX 14:00
13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
 NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)		 MEX 11:45
13414 DLI MLDT FARAKKA EXP
 DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)		 MEX 21:40
13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
 MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI)		 MEX 19:15
14005 LICHCHIVI EXPRESS
 SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)		 MEX 02:30
14006 LICHCHIVI EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)		 MEX 18:00
14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN
 HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI)		 MEX 22:25
14211 AGC INTERCITY EXPRESS
 AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 06:00
14212 AGC INTERCITY EXPRESS
 NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)		 MEX 17:40
14217 UNCHAHAR EXP
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 13:35
14218 UNCHAHAR EXP
 CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 16:45
14230 HW PYG EXP
 YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 15:20
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)		 MEX 23:10
14236 BERELLY VARANASI EXP
 BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 16:35
14265 BSB DDN EXP
 VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 08:25
14266 DDN BSB EXPRESS
 DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)		 MEX 18:15
14307 PYGS -BE PASS. EXP.
 PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)		 MEX 01:05
14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
 BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)		 MEX 17:30
14309 UJJAINI EXPRESS
 UJJAIN JN (UJN) - DEHRADUN (DDN)		 MEX 21:05
14310 UJJAIYANI EXP
 DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN)		 MEX 05:50
14323 ROK INTERCITY EXP
 NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)		 MEX 10:45
14324 NDLS INTERCITY EXP
 ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)		 MEX 14:00
14505 ASR-NLDM EXPRES
 AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)		 MEX 14:00
14506 NLDM-ASR EXPRESS
 NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:15
14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
 DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)		 MEX 13:10
14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
 AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)		 MEX 06:40
14613 CDG-FZR EXP
 SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR)		 MEX 17:35
14614 FZR-CDG- EXPRESS
 FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN)		 MEX 05:00
14629 SUTLEJ EXP.
 CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR)		 MEX 04:20
14673 SHAHEED EXPRESS
 JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 07:20
15011 LJN-SRE EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)		 MEX 23:55
15012 LJN SRE EXP
 CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 17:15
15039 CPA-KSJ EXP
 KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)		 MEX 15:10
15040 KSJ-CPA-EXP
 KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)		 MEX 09:00
15053 LJN-CPR-EXP
 CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)		 MEX 19:35
15054 LJN-CPR-EXP
 LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 21:00
15058 ANVT-GKP EXPRESS
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)		 MEX 17:10
15067 GKP-BDTS EXP
 GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS)		 MEX 05:30
15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
 CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)		 MEX 18:00
15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
 FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 14:35
15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
 CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)		 MEX 06:00
15106 NTV CPR INTERCITY EXP
 NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 15:00
15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 MEX 03:35
15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 MEX 18:25
15128 NDLS -BSBS K V EXP
 NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)		 MEX 11:35
15159 CPR DURG EXP
 CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)		 MEX 07:10
15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
 LUCKNOWJN (LJN) - BARAUNI JN (BJU)		 MEX 15:15
15657 BRAHMAPUTRA MAIL
 DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)		 MEX 23:40
15658 BRAHMAPUTRA MAIL
 KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)		 MEX 14:35
15707 KIR-ASR EXPRESS
 KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 22:45
15708 ASR-KIR EXPRESS
 AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 08:25
15811 DBB-GHY EXPRESS
 DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)		 MEX 07:15
15812 GHY-DBB EXPRESS
 GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)		 MEX 21:45
15904 CDG-DBRG EXPRESS
 CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)		 MEX 23:20
18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)		 MEX 21:10
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
 AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)		 MEX 12:45
18413 PRDP-PURI SPECIAL
 PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)		 MEX 18:00
18414 PURI-PRDPEXP
 PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)		 MEX 06:15
19575 OKHA - NDT EXPRESS
 OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT)		 MEX 08:20
20472 PURI BKN EXP
 PURI (PURI) - BIKANER JN (BKN)		 SUF 06:35
20808 ASR-VSKP S/F
 AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		 SUF 23:55
20940 SLN - ADI S.F EXP
 SULTANPUR (SLN) - AHMEDABAD JN (ADI)		 SUF 18:05
20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
 KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)		 JSH 11:15
20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
 AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)		 JSH 15:20
22406 ANVT-BGP GARIB RATH
 ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)		 GBR 17:20
22430 PTK-DLI SUPERFAST
 PATHANKOT (PTK) - DELHI (DLI)		 SUF 07:00
22439 NDLS-SVDK
 NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)		 T18 06:00
22440 SVDK-NDLS
 SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)		 T18 15:00
22453 RAJYA RANI EX
 LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)		 SUF 14:25
22454 RAJYA RANI EX
 MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)		 SUF 06:40
22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
 CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ)		 SUF 05:20
22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
 MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR)		 SUF 23:50
22917 HARIDWAR EXPRESS
 BANDRA TERMINUS (BDTS) - HARIDWAR JN (HW)		 SUF 12:45
22959 JAMNAGAR INTERCITY
 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)		 SUF 15:50
22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 04:45
31311 SDAH - KLYM LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)		 SUB 04:12
31314 KLYM-SDAH LOCAL
 KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 06:02
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
33361 BT-BNJ LOCAL
 BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)		 SUB 07:45
33362 BNJ- BT LOCAL
 BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)		 SUB 09:28
34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
 LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 08:20
34334 BRP - LKPR LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)		 SUB 07:15
34881 DH SONARPUR LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)		 SUB 10:45
34882 SPR DH LOCAL
 SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 04:50
34891 DH BRP LOCAL
 DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)		 SUB 06:13
34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
 BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)		 SUB 09:22
36038 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 06:10
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		 SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:30
37309 HWH TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 04:55
37316 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 05:35
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
37354 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 23:00
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 07:25
37782 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 03:35

वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.

5 Diverted Trains [ Train Start Date: 29-Dec ]
Click on Train for more details
Train [Name]
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time Divert From
Divert To
 12454 NDLS-RNC RAJ
 NEW DELHI (NDLS) - RANCHI (RNC)		 RAJ 16:10 TORI [TORI]
RANCHI [RNC]
 13239 PNBE-KOTA EXPRESS
 PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA)		 MEX 11:45 KANPUR CENTRAL [CNB]
BHARATPUR JN [BTE]
 13240 KOTA - PNBE EXPRESS
 KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE)		 MEX 18:10 BHARATPUR JN [BTE]
KANPUR CENTRAL [CNB]
 15668 KYQ-GIMB EXPRESS
 KAMAKHYA (KYQ) - GANDHIDHAM BG (GIMB)		 MEX 11:00 VIRAMGAM D CABIN [VGDC]
MALIYA MIYANA JN. [MALB]
 16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
 CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)		 MEX 09:00 VILLUPURAM JN [VM]
TIRUCHCHIRAPALI [TPJ]

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