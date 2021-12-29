Train Cancelled: रेलवे ने आज करीब 250 ट्रेनें कीं रद्द, 5 ट्रेनों का बदला रूट, सफर से पहले यहां चेक करें लिस्ट

Indian Railways Cancelled Trains Today, 29th December: भारतीय रेलवे (Indian Railway) डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम के चलते रोजाना सैकड़ों ट्रेनें रद्द करता है. ऐसे में अगर आप आज यानी 29 दिसंबर को कहीं यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सफर से पहले रेलवे की अपडेट लिस्ट जरूर चेक कर लें. रेलवे ने 29 दिसंबर (बुधवार) को करीब 250 ट्रेनों को रद्द या आंशिक तौर पर कैंसिल किया है.
रेलवे ने 228 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. जबकि 24 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया है. वहीं, 05 ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया है. ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सफर से पहले इस लिस्ट को चेक कर लें. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक, बुधवार को 5 ट्रेनों के रूट डायवर्ट (Diverted Trains) किए गए हैं. वहीं 4 ट्रेनों को रीशेड्यूल भी किया गया है.
Full Cancelled Trains List: ये ट्रेनें आज पूरी तरह रहेंगी रद्द
|228 trains cancelled [ Start Date: 29-Dec ]
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00979 KISAN SPECIAL
AMALSAD (AML) - ADARSH NAGAR DELHI (ANDI)
|PEXP
|01:45
|03035 KWAE - AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|11:55
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:20
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|14:40
|03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|11:55
|03194 LGL-SDAH MEMU PGR SPL
LALGOLA (LGL) - KOLKATA (KOAA)
|PSPC
|08:30
|03367 KIR-SEE MEMU PASS. SPL
KATIHAR JN (KIR) - SONPUR JN (SEE)
|PSPC
|04:45
|03412 BHW-RPH PASS SPL
BARHARWA JN (BHW) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|02:10
|03427 JMP-KIUL PGR SPECIAL
JAMALPUR JN (JMP) - KIUL JN (KIUL)
|PSPC
|03:15
|03428 KIUL-JMP PGR SPECIAL
KIUL JN (KIUL) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|05:15
|03461 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|03:50
|03468 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|02:00
|03469 BWN - TPH PASSENGER
BARDDHAMAN (BWN) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|06:30
|03470 BHW - BWN PASSENGER SPL
TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN)
|PSPC
|14:10
|03494 RJL-TPH SPL
RAJMAHAL (RJL) - TINPAHAR JN (TPH)
|PSPC
|22:20
|03497 TPH-RJL SPL
TINPAHAR JN (TPH) - RAJMAHAL (RJL)
|PSPC
|23:30
|03591 BKSC-ASN MEMU PGR SPL
BOKARO STL CITY (BKSC) - ASANSOL JN (ASN)
|PSPC
|15:40
|03592 ASN-BKSC MEMU PGR SPL
ASANSOL JN (ASN) - BOKARO STL CITY (BKSC)
|PSPC
|07:05
|04153 RBL-CNB UNRESERVED SPL
RAE BARELI JN (RBL) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|02:50
|04154 CNB-RBL UNRESERVED SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - RAE BARELI JN (RBL)
|PSPC
|16:32
|04399 JJJ - JUC EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:00
|04400 JUC - JJJ EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|17:05
|04479 JUC - PTK EXP SPL
JALANDHAR CITY (JUC) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:30
|04480 PTK - JUC EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|08:20
|04491 FKA-FZR EXP SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|17:40
|04492 FZR-FKA EXP SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|06:20
|04571 DUI JHL HSR EXP SPL
BHIWANI (BNW) - DHURI JN (DUI)
|PSPC
|16:05
|04574 LDH HSR EXP SPL
LUDHIANA JN (LDH) - BHIWANI (BNW)
|PSPC
|05:30
|04603 BTI - FZR MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|06:40
|04625 LDH-FZR DMU MEX SPL
LUDHIANA JN (LDH) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|13:45
|04626 FZR-LDH DMU MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - LUDHIANA JN (LDH)
|PSPC
|18:30
|04631 BTI-FKA-DMU MEX SPL
BHATINDA JN (BTI) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|07:00
|04642 PTK-JUC DMU MEX SPL
PATHANKOT (PTK) - JALANDHAR CITY (JUC)
|PSPC
|05:35
|04643 FZR-FKA MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - FAZILKA (FKA)
|PSPC
|05:40
|04644 FKA-FZR MEX SPL
FAZILKA (FKA) - FIROZPUR CANT (FZR)
|PSPC
|17:20
|04652 HUMSAFAR EXP SPL
AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|TOD
|10:55
|04658 FZR BTI MEX SPL
FIROZPUR CANT (FZR) - BHATINDA JN (BTI)
|PSPC
|06:35
|05220 HRGR-DBG DEMU PASS. SPL
HAR NAGAR (HRGR) - DARBHANGA JN (DBG)
|PSPC
|05:15
|05245 SEE-CPR MEMU PASS.SPL
SONPUR JN (SEE) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|15:30
|05246 CPR-SEE MEMU PASS.SPL
CHHAPRA (CPR) - SONPUR JN (SEE)
|PSPC
|17:50
|05331 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|07:25
|05332 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|14:45
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05363 MB-KGM SPL EXP
MORADABAD (MB) - KATHGODAM (KGM)
|PSPC
|06:05
|05364 KGM-MB SPL EXP
KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|15:45
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05390 FBD-KSJ EXP SPL
FARRUKHABAD (FBD) - KASGANJ (KSJ)
|PSPC
|07:40
|05404 GAYA-JMP SPL
GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP)
|PSPC
|06:05
|05405 RPH-SBG SPL
RAMPUR HAT (RPH) - SAHIBGANJ JN (SBG)
|PSPC
|06:05
|05406 SBG-RPH PGR SPL
SAHIBGANJ JN (SBG) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|19:25
|05407 RPH-GAYA PASS SPL
RAMPUR HAT (RPH) - GAYA JN (GAYA)
|PSPC
|08:35
|05408 JMP-RPH SPL
JAMALPUR JN (JMP) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|14:08
|05435 KWAE-AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:55
|05449 NKE-GKP DAILY UNRESERV EX
NARKATIAGANJ JN (NKE) - GORAKHPUR (GKP)
|PSPC
|05:40
|05450 GKP-NKE-GKP DAILY UN-RESR
GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE)
|PSPC
|18:05
|05717 MLFC-KIR PASSENGER SPL
MALDA COURT (MLFC) - KATIHAR JN (KIR)
|PSPC
|14:00
|05718 KIR-MLFC PASSENGER SPL
KATIHAR JN (KIR) - MALDA COURT (MLFC)
|PSPC
|08:10
|05750 HDB-NJP PASSENGER SPECIAL
HALDIBARI (HDB) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|PSPC
|12:45
|05751 NJP-HDB PASSENGER SPECIAL
NEW JALPAIGURI (NJP) - HALDIBARI (HDB)
|PSPC
|15:15
|07369 CMGR-YPR PASS SPL
CHIKKAMAGALURU (CMGR) - YASVANTPUR JN (YPR)
|PSPC
|07:50
|07370 YPR-CMGR PASS SPL
YASVANTPUR JN (YPR) - CHIKKAMAGALURU (CMGR)
|PSPC
|15:30
|07795 SC-MOB DEMU
SECUNDERABAD JN (SC) - MANOHARABAD (MOB)
|PSPC
|05:45
|07796 MOB-SC DEMU
MANOHARABAD (MOB) - SECUNDERABAD JN (SC)
|PSPC
|08:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|08263 TIG-BSP MEMU SPL
TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN (BSP)
|PSPC
|09:30
|08264 BSP-TIG SPL
BILASPUR JN (BSP) - TITLAGARH (TIG)
|PSPC
|06:50
|08303 SBP-PURI SPECIAL
SAMBALPUR (SBP) - PURI (PURI)
|MSPC
|06:00
|08304 PURI-SBP SPECIAL
PURI (PURI) - SAMBALPUR (SBP)
|MSPC
|15:45
|08437 BHC-CTC SPECIAL
BHADRAKH (BHC) - CUTTACK (CTC)
|PSPC
|15:30
|08438 CTC-BHC MEMU
CUTTACK (CTC) - BHADRAKH (BHC)
|PSPC
|11:55
|08861 GONDIA JSG SPL
GONDIA JN (G) - JHARSUGUDA JN (JSG)
|PSPC
|05:20
|08862 JSG GONDIA MEMU SPL
JHARSUGUDA JN (JSG) - GONDIA JN (G)
|PSPC
|07:20
|09110 KDCY - PRTN SPECIAL
KEVADIYA (KDCY) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRT - KDCY SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - KEVADIYA (KDCY)
|PSPC
|15:35
|09440 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|20:20
|09441 WKR-MVI SPECIAL
WANKANER JN (WKR) - MORBI (MVI)
|PSPC
|07:10
|09444 MVI - WKR SPECIAL
MORBI (MVI) - WANKANER JN (WKR)
|PSPC
|13:05
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|12014 ASR-NDLS SHATABDI
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|04:55
|12029 SWARNA SHATABDI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AMRITSAR JN (ASR)
|SHT
|07:20
|12030 SWARNA SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS)
|SHT
|16:50
|12053 HW-ASR EXP
HARIDWAR JN (HW) - AMRITSAR JN (ASR)
|JSH
|14:45
|12054 ASR-HW JAN SHATABDI EXP
AMRITSAR JN (ASR) - HARIDWAR JN (HW)
|JSH
|06:50
|12151 LTT SHM SAMARSATA EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - SHALIMAR (SHM)
|SUF
|20:35
|12179 LJN - AF INTERCITY
LUCKNOWJN (LJN) - AGRA FORT (AF)
|SUF
|15:55
|12180 AF -LJN INTERCITY
AGRA FORT (AF) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:31
|12226 KAIFIAT EXP
DELHI (DLI) - AZAMGARH (AMH)
|SUF
|20:25
|12242 ASR-CDG SUPERFAST
AMRITSAR JN (ASR) - CHANDIGARH (CDG)
|SUF
|05:10
|12267 RJT DURONTO EXP
MUMBAI CENTRAL (MMCT) - HAPA (HAPA)
|DRNT
|23:10
|12268 HAPA - MMCT DURANTO
HAPA (HAPA) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|DRNT
|19:40
|12364 HDB-KOAA SF EXP
HALDIBARI (HDB) - KOLKATA (KOAA)
|SUF
|08:30
|12368 ANVT BGP VIKRAMSHILA EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|SUF
|13:15
|12369 HWH DDN KUMBHA EXP
HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN)
|SUF
|13:00
|12393 SAMPOORNA KRANTI EXPRESS
RAJENDRANAGAR T (RJPB) - NEW DELHI (NDLS)
|SUF
|19:25
|12411 CDG-ASR INTERCITY EXP
CHANDIGARH (CDG) - AMRITSAR JN (ASR)
|SUF
|06:40
|12469 CNB-JAT EXPRESS
KANPUR CENTRAL (CNB) - JAMMU TAWI (JAT)
|MEX
|14:05
|12505 NORTHEAST EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|12:40
|12529 PPTA LJN S F
PATLIPUTRA (PPTA) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|16:30
|12530 LJN PPTA S F
LUCKNOWJN (LJN) - PATLIPUTRA (PPTA)
|SUF
|05:00
|12537 MFP-BSBS BABUDHAM SUF EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - BANARAS (BSBS)
|SUF
|19:35
|12538 BSBS MFP BAPUDHAM SUP.
BANARAS (BSBS) - MUZAFFARPUR JN (MFP)
|SUF
|07:25
|12554 NDLS-SHC VAISHALI EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - SAHARSA JN (SHC)
|SUF
|20:40
|12557 MFP-ANVT SAPTKRANTI EXP
MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|11:35
|12571 GKP-ANVT HUMSAFER EXP
GORAKHPUR (GKP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|SUF
|18:45
|12596 ANVT-GKP HAMSAFAR EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|SUF
|20:00
|12768 SRC-NED EXP
SANTRAGACHI JN (SRC) - NANDED (NED)
|SUF
|14:45
|12874 ANVT-HTE SUPERFAST EXP
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - HATIA (HTE)
|SUF
|20:45
|12879 LTT-BBS BI-WEEKLYS.F. EXP
LOKMANYATILAK (LTT) - BHUBANESWAR (BBS)
|SUF
|00:15
|12912 HW - BL EXPRESS
HARIDWAR JN (HW) - VALSAD (BL)
|SUF
|17:30
|12987 SDAH AII EXP
SEALDAH (SDAH) - AJMER (AII)
|SUF
|22:55
|12988 AII SDAH EXP
AJMER (AII) - SEALDAH (SDAH)
|SUF
|12:45
|13141 SDAH NOQ TEESTA TORSA EXP
SEALDAH (SDAH) - NEW ALIPURDUAR (NOQ)
|MEX
|14:00
|13142 NOQ SDAH TEESTA TORSA EXP
NEW ALIPURDUAR (NOQ) - SEALDAH (SDAH)
|MEX
|11:45
|13414 DLI MLDT FARAKKA EXP
DELHI (DLI) - MALDA TOWN (MLDT)
|MEX
|21:40
|13483 MLDT DLI FARAKKA EXP
MALDA TOWN (MLDT) - DELHI (DLI)
|MEX
|19:15
|14005 LICHCHIVI EXPRESS
SITAMARHI (SMI) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT)
|MEX
|02:30
|14006 LICHCHIVI EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - SITAMARHI (SMI)
|MEX
|18:00
|14012 HSX-DLI EXPRESS TRAIN
HOSHIARPUR (HSX) - DELHI (DLI)
|MEX
|22:25
|14211 AGC INTERCITY EXPRESS
AGRA CANTT (AGC) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|06:00
|14212 AGC INTERCITY EXPRESS
NEW DELHI (NDLS) - AGRA CANTT (AGC)
|MEX
|17:40
|14217 UNCHAHAR EXP
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|13:35
|14218 UNCHAHAR EXP
CHANDIGARH (CDG) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|16:45
|14230 HW PYG EXP
YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|15:20
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI JN (BSB) - BAREILLY (BE)
|MEX
|23:10
|14236 BERELLY VARANASI EXP
BAREILLY (BE) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|16:35
|14265 BSB DDN EXP
VARANASI JN (BSB) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|08:25
|14266 DDN BSB EXPRESS
DEHRADUN (DDN) - VARANASI JN (BSB)
|MEX
|18:15
|14307 PYGS -BE PASS. EXP.
PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) - BAREILLY (BE)
|MEX
|01:05
|14308 BE-LKO EXP. LKO-PYGS PASS
BAREILLY (BE) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS)
|MEX
|17:30
|14309 UJJAINI EXPRESS
UJJAIN JN (UJN) - DEHRADUN (DDN)
|MEX
|21:05
|14310 UJJAIYANI EXP
DEHRADUN (DDN) - UJJAIN JN (UJN)
|MEX
|05:50
|14323 ROK INTERCITY EXP
NEW DELHI (NDLS) - ROHTAK JN (ROK)
|MEX
|10:45
|14324 NDLS INTERCITY EXP
ROHTAK JN (ROK) - NEW DELHI (NDLS)
|MEX
|14:00
|14505 ASR-NLDM EXPRES
AMRITSAR JN (ASR) - NANGAL DAM (NLDM)
|MEX
|14:00
|14506 NLDM-ASR EXPRESS
NANGAL DAM (NLDM) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:15
|14521 DELHI-AMBALA EXPRESS
DELHI (DLI) - AMBALA CANT JN (UMB)
|MEX
|13:10
|14522 AMBALA-DELHI EXP SPL
AMBALA CANT JN (UMB) - DELHI (DLI)
|MEX
|06:40
|14613 CDG-FZR EXP
SAHIBZADA ASNGR (SASN) - FIROZPUR CANT (FZR)
|MEX
|17:35
|14614 FZR-CDG- EXPRESS
FIROZPUR CANT (FZR) - SAHIBZADA ASNGR (SASN)
|MEX
|05:00
|14629 SUTLEJ EXP.
CHANDIGARH (CDG) - FIROZPUR CANT (FZR)
|MEX
|04:20
|14673 SHAHEED EXPRESS
JAYNAGAR (JYG) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|07:20
|15011 LJN-SRE EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHANDIGARH (CDG)
|MEX
|23:55
|15012 LJN SRE EXP
CHANDIGARH (CDG) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|17:15
|15039 CPA-KSJ EXP
KANPUR ANWRGANJ (CPA) - KASGANJ (KSJ)
|MEX
|15:10
|15040 KSJ-CPA-EXP
KASGANJ (KSJ) - KANPUR ANWRGANJ (CPA)
|MEX
|09:00
|15053 LJN-CPR-EXP
CHHAPRA (CPR) - LUCKNOWJN (LJN)
|MEX
|19:35
|15054 LJN-CPR-EXP
LUCKNOWJN (LJN) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|21:00
|15058 ANVT-GKP EXPRESS
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - GORAKHPUR (GKP)
|MEX
|17:10
|15067 GKP-BDTS EXP
GORAKHPUR (GKP) - BANDRA TERMINUS (BDTS)
|MEX
|05:30
|15083 CHHAPRA-FBD EXP SPECIAL
CHHAPRA (CPR) - FARRUKHABAD (FBD)
|MEX
|18:00
|15084 FBD-CPR EXP SPECIAL
FARRUKHABAD (FBD) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|14:35
|15105 CPR-NTV INTERCITY EXP
CHHAPRA (CPR) - NAUTANWA (NTV)
|MEX
|06:00
|15106 NTV CPR INTERCITY EXP
NAUTANWA (NTV) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|15:00
|15111 CPR-BCY INTERCITY EXP.
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|MEX
|03:35
|15112 BCY-CPR INTERCITY EXPRESS
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|MEX
|18:25
|15128 NDLS -BSBS K V EXP
NEW DELHI (NDLS) - BANARAS (BSBS)
|MEX
|11:35
|15159 CPR DURG EXP
CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|MEX
|07:10
|15204 LUCKNOW-BARAUNI EXPRESS
LUCKNOWJN (LJN) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|15:15
|15657 BRAHMAPUTRA MAIL
DELHI (DLI) - KAMAKHYA (KYQ)
|MEX
|23:40
|15658 BRAHMAPUTRA MAIL
KAMAKHYA (KYQ) - DELHI (DLI)
|MEX
|14:35
|15707 KIR-ASR EXPRESS
KATIHAR JN (KIR) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|22:45
|15708 ASR-KIR EXPRESS
AMRITSAR JN (ASR) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|08:25
|15811 DBB-GHY EXPRESS
DHUBRI (DBB) - GUWAHATI (GHY)
|MEX
|07:15
|15812 GHY-DBB EXPRESS
GUWAHATI (GHY) - DHUBRI (DBB)
|MEX
|21:45
|15904 CDG-DBRG EXPRESS
CHANDIGARH (CDG) - DIBRUGARH (DBRG)
|MEX
|23:20
|18103 TATA-ASR JALINWALABAG EXP
TATANAGAR JN (TATA) - AMRITSAR JN (ASR)
|MEX
|21:10
|18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP
AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
|MEX
|12:45
|18413 PRDP-PURI SPECIAL
PARADEEP (PRDP) - PURI (PURI)
|MEX
|18:00
|18414 PURI-PRDPEXP
PURI (PURI) - PARADEEP (PRDP)
|MEX
|06:15
|19575 OKHA - NDT EXPRESS
OKHA (OKHA) - NATHDWARA (NDT)
|MEX
|08:20
|20472 PURI BKN EXP
PURI (PURI) - BIKANER JN (BKN)
|SUF
|06:35
|20808 ASR-VSKP S/F
AMRITSAR JN (ASR) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|SUF
|23:55
|20940 SLN - ADI S.F EXP
SULTANPUR (SLN) - AHMEDABAD JN (ADI)
|SUF
|18:05
|20948 KDCY - ADI JANSHATABDHI
KEVADIYA (KDCY) - AHMEDABAD JN (ADI)
|JSH
|11:15
|20949 ADI - KDCY JANSHATABDHI
AHMEDABAD JN (ADI) - KEVADIYA (KDCY)
|JSH
|15:20
|22406 ANVT-BGP GARIB RATH
ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - BHAGALPUR (BGP)
|GBR
|17:20
|22430 PTK-DLI SUPERFAST
PATHANKOT (PTK) - DELHI (DLI)
|SUF
|07:00
|22439 NDLS-SVDK
NEW DELHI (NDLS) - SH MATA V DEVI KATRA (SVDK)
|T18
|06:00
|22440 SVDK-NDLS
SH MATA V DEVI KATRA (SVDK) - NEW DELHI (NDLS)
|T18
|15:00
|22453 RAJYA RANI EX
LUCKNOWJN (LJN) - MEERUT CITY (MTC)
|SUF
|14:25
|22454 RAJYA RANI EX
MEERUT CITY (MTC) - LUCKNOWJN (LJN)
|SUF
|06:40
|22531 CHHAPRA-MATHURA SUF EXP
CHHAPRA (CPR) - MATHURA JN (MTJ)
|SUF
|05:20
|22532 MATHURA-CHHAPRA SF EXP
MATHURA JN (MTJ) - CHHAPRA (CPR)
|SUF
|23:50
|22917 HARIDWAR EXPRESS
BANDRA TERMINUS (BDTS) - HARIDWAR JN (HW)
|SUF
|12:45
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31311 SDAH - KLYM LOCAL
SEALDAH (SDAH) - KALYANI SIMANTA (KLYM)
|SUB
|04:12
|31314 KLYM-SDAH LOCAL
KALYANI SIMANTA (KLYM) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|06:02
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|33361 BT-BNJ LOCAL
BARASAT (BT) - BANGAON JN (BNJ)
|SUB
|07:45
|33362 BNJ- BT LOCAL
BANGAON JN (BNJ) - BARASAT (BT)
|SUB
|09:28
|34331 LAKHIKANTAPUR BARUIPUR LO
LAKSHMIKANTPUR (LKPR) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|08:20
|34334 BRP - LKPR LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR)
|SUB
|07:15
|34881 DH SONARPUR LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - SONARPUR JN (SPR)
|SUB
|10:45
|34882 SPR DH LOCAL
SONARPUR JN (SPR) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|04:50
|34891 DH BRP LOCAL
DIAMOND HARBOUR (DH) - BARUIPUR JN (BRP)
|SUB
|06:13
|34892 BARUIPUR DH EMU LOCAL
BARUIPUR JN (BRP) - DIAMOND HARBOUR (DH)
|SUB
|09:22
|36038 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|36820 BWN-HWH(CHORD) LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|06:10
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37309 HWH TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|04:55
|37316 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|05:35
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37354 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|23:00
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.
|5 Diverted Trains [ Train Start Date: 29-Dec ]
|Click on Train for more details
|Train [Name]
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|Divert From
Divert To
| 12454 NDLS-RNC RAJ
NEW DELHI (NDLS) - RANCHI (RNC)
|RAJ
|16:10
|TORI [TORI]
RANCHI [RNC]
| 13239 PNBE-KOTA EXPRESS
PATNA JN (PNBE) - KOTA JN (KOTA)
|MEX
|11:45
|KANPUR CENTRAL [CNB]
BHARATPUR JN [BTE]
| 13240 KOTA - PNBE EXPRESS
KOTA JN (KOTA) - PATNA JN (PNBE)
|MEX
|18:10
|BHARATPUR JN [BTE]
KANPUR CENTRAL [CNB]
| 15668 KYQ-GIMB EXPRESS
KAMAKHYA (KYQ) - GANDHIDHAM BG (GIMB)
|MEX
|11:00
|VIRAMGAM D CABIN [VGDC]
MALIYA MIYANA JN. [MALB]
| 16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS
CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV)
|MEX
|09:00
|VILLUPURAM JN [VM]
TIRUCHCHIRAPALI [TPJ]