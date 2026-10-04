'जाकिर नाइक पर बोलने वाले स्मित मछार पर चुप क्यों?', BJP ने कांग्रेस पर साधा निशाना

दुबई से इजरायल जा रहे विमान में को-पायलट के हमले के दौरान यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट स्मित मछार की बहादुरी की चारों ओर प्रशंसा हो रही है. राजनेता से लेकर फिल्म स्टार तक, हर कोई उनकी सराहना कर रहा है. लेकिन अब इस मामले ने सियासी मोड़ ले लिया है. बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मामले में कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाया है.

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बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस को इस बहादुरी पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया और यूपी कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव पर भी निशाना साधा.

बीजेपी सासंद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को कैप्टन स्मित मछार की बहादुरी पर अपना रुख साफ करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित मछार ने अद्भुत वीरता दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली.

शीर्ष नेतृत्व चुप क्यों?

सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस से सीधे सवाल किया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अब तक कैप्टन स्मित मछार के बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं कहा. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने अतीत में जाकिर नाइक, अफजल गुरु, बुरहान वानी और याकूब मेमम को लेकर अलग-अलग टिप्पणियां की थी और बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे. उन्होंने सवाल किया कि वे अब कैप्टन स्मित मछार की वीरता पर चुप क्यों हैं.

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बीजेपी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस मामले में जवाब मांगा है. इसके साथ ही, उन्होंने कांग्रेस पर वोटबैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव पर भी निशाना साधा है.

उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कि उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी.

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