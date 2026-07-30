कार ने मारी ऐसी जोरदार टक्कर, हवा में उछला शख्स दूर जाकर गिरा! VIDEO

हरियाणा के नूंह जिले में बुधवार को छरोडा बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू हो गई और सीधा जाकर कई गाड़ियों से भिड़ गई. बेकाबू गाड़ी ने सबसे पहले एक व्यक्ति को टक्कर मारी, जिससे वह कई फीट दूर जा गिरा. एक मोटरसाइकल, एक पिकअप वाहन और एक अन्य गाड़ी से भी यह कार भिड़ गई. इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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इस हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है जिसमें कार को दूसरी गाड़ियों से टकराते हुए देखा जा रहा है. तावड़ू की ओर से आ रही अल्टो गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और एक अन्य गाड़ी में टकरा गई. इसी जगह दो लड़के भी खड़े थे, जिसमें से एक को इस गाड़ी ने टक्कर मारी. घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि यह गाड़ी तेज रफ्तार से अनियंत्रित होते हुए आई और एक व्यक्ति को टक्कर मारी.

इसके बाद मोटरसाइकल, फिर स्विफ्ट गाड़ी से भिड़ते हुए यह शोरूम में टकरा गई. इस मामले में तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. यह पूरी घटना शोरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है.

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इस हादसे के कारण मोटरसाइकल, पिकअप वाहन और अन्य गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में घायल व्यक्तियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. टक्कर इतनी तेज हुई कि इससे आसपास अफरा-तफरी मच गई. टक्कर के कारण अल्टो गाड़ी का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है.

नूंह पुलिस के प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही तावडू सदर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी. फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज की जांच कर रही है और मामले में कार्रवाई की जा रही है.

(इनपुट- कासिम खान)

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