scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोवा में वोटर लिस्ट से छूटे 97 नामों पर एक्शन, कई मतदाता फिर हुए शामिल... बाकी पर प्रक्रिया जारी

गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फरवरी में जारी फाइनल वोटर लिस्ट से छूटे 97 मतदाताओं को लेकर अपडेट दिया है. CEO ने बताया कि इनमें से कई वोटरों को अब लिस्ट में शामिल कर लिया गया है. वहीं, बाकी नामों को लेकर भी प्रक्रिया जारी है. चुनाव आयोग ने बताया कि ECINet प्रणाली में रोलबैक की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से ये 97 नाम लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए थे.

Advertisement
X
ECINet में रोलबैक की सुविधा न होने की वजह से 97 नाम वोटर लिस्ट में छूट गए थे . (Image for representation)
ECINet में रोलबैक की सुविधा न होने की वजह से 97 नाम वोटर लिस्ट में छूट गए थे . (Image for representation)

गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फरवरी में जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट से छूटे 97 मतदाताओं में से कई लोगों को अब लिस्ट में शामिल कर लिया है. इसके साथ ही बाकी मामलों पर प्रक्रिया तेजी से चल रही है.  

इसके मुताबिक, इन 97 मामलों में BLOs ने घर-घर जाकर फॉर्म-6 की प्रक्रिया को पूरा किया. कार्यालय ने दोहराया है कि किसी भी पात्र मतदाता को पीछे नहीं छोड़ा जाएगा और सभी योग्य लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे.

सीईओ कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी है.

सम्बंधित ख़बरें

Controversy over Goa voter list as 97 names left out despite multiple emails.
गोवा वोटर लिस्ट विवाद पर मचा बवाल, विपक्ष ने चुनाव आयोग को घेरा
SIR
वोटर सही थे, अफसर भी मान गए... गोवा में EC के ऑनलाइन सिस्टम पर सवाल
Jenifer Winget
जेनिफर विंगेट ने गोवा में पति विलियम संग फिर रचाई शादी
Tarun Tejpal surrenders
तरुण तेजपाल ने गोवा में किया सरेंडर, बोले- सुप्रीम कोर्ट में जारी रखेंगे लड़ाई
पहाड़, चट्टान और समंदर का खूबसूरत मेल (Photo-ITG)
भारत के 5 सबसे खूबसूरत बीच, जहां दिखता है समुद्र का शानदार नजारा

दरअसल SIR के दौरान इन 97 मतदाताओं के डेटा में कुछ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज) पाई गई थीं. दस्तावेज जमा करने और सुनवाई का मौका मिलने के बाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों ने इन्हें लिस्ट में शामिल किए जाने के योग्य पाया था.

क्यों हुई गड़बड़?

इसके बाद गोवा के सीईओ कार्यालय ने चुनाव आयोग से 'रोलबैक फैसिलिटी' की मांग की थी ताकि 21 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट छपने से पहले इन नामों को वापस जोड़ा जा सके, लेकिन ये सुविधा समय पर सक्रिय नहीं हो सकी थी. 

Advertisement

बाद में चुनाव आयोग ने बताया कि ECINet में फॉर्म-7 पर डिलीट क्लिक होने के बाद रोलबैक का कोई प्रावधान नहीं होता है.

ECINet प्रणाली पर उठे सवाल

गोवा की इस मामले ने डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINet और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों की शक्तियों को लेकर चल रहे विवाद को हवा दे दी है. सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये डिजिटल सिस्टम अधिकारियों को वोटर लिस्ट से जुड़े फैसलों को पलटने की पूरी छूट देता है?

यह भी पढ़ें: 8 ईमेल, 7 दिन... फिर भी गोवा में 97 वोटरों के नाम फाइनल लिस्ट से गायब, EC के ऑनलाइन सिस्टम पर सवाल

दूसरी तरफ, चुनाव आयोग का कहना है कि ECINet सिर्फ एक हेल्पफुल सिस्टम है और अधिकारियों के पास अपने वैधानिक अधिकार और सिस्टम तक पूरी पहुंच सुरक्षित है. ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब दो चुनाव आयुक्तों ने डिजिटल मतदाता-सूची प्रणाली और फॉर्म-6 से जुड़े बदलावों पर आपत्ति जताई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Vrishchik Tarot Rashifal 25 September 2026: घर में खुशियां बनाए रखेंगे, दोस्तों का साथ सहयोग बना रहेगा |
    Tula Tarot Rashifal 25 September 2026: लाभ में वृद्धि बनी रहेगी, उचित अवसर का लाभ उठाएंगे |
    Kanya Tarot Rashifal 25 September 2026: रुटीन मामलों पर फोकस बढ़ाएं, बयानबाजी से बचें |
    Singh Tarot Rashifal 25 September 2026: प्रबंध के मामलों को आगे बढ़ाएंगे, सबका समर्थन पाएंगे |
    Kark Tarot Rashifal 25 September 2026: निजी मामलों में मिठास रहेगी, व्यवसाय में सक्रियता बना रहेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 25 September 2026: संबंधों को संवारने में रुचि रखेंगे, सबका विश्वास पाएंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 25 September 2026: आर्थिक क्षेत्र में पाएंगे सुधार, करियर व्यापार में बना रहेगा लाभ |
    Mesh Tarot Rashifal 25 September 2026: आर्थिक विषयों में तेजी से आगे बढ़ेंगे, स्वास्थ्य समस्याएं हल होंगी |
    Career Rashifal 25 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वालों विरोधियों से सतर्क रहें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 25 September 2026: मीन राशि वाले जल्दबाजी न करें, जानें अन्य राशियों का हाल
    Advertisement