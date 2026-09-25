Mithun Tarot Rashifal 25 September 2026: संबंधों को संवारने में रुचि रखेंगे, सबका विश्वास पाएंगे

मिथुन

क्वीन ऑफ कप्स

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आज का दिन आप के लिए सबके सहयोग से लक्ष्य की ओर बढ़ने में सहायक है. हरस्थिति में सकारात्मक नजरिया बनाए रखेंगे. युवा तुलनात्मक अधिक अच्छा करेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सुधार बढ़ेगा. सकारात्मक बदलावों का स्वागत करेंगे. घर का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. लोग मदद को तत्पर नजर आएंगे. संबंधों को संवारने में रुचि रखेंगे.

साहस से कदम आगे बढ़ाएंगे. सबसे तालमेल में सहज होंगे. संबंधों को सकारात्मकता रहेंगे. घर पर ध्यान देंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सहजता बनी रहेगी. बड़ा करने का भाव बना रहेगा. घरवालों की बातों को महत्व देंगे. आकर्षक प्रस्तावों की प्राप्ति होगी. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. खुशियों का संचार रहेगा. व्यावसायिक निर्णय ले पाएंगे.

स्वास्थ्य: खानपान आकर्षक बना रहेगा. सेहत को बल मिलेगा. जीवनस्तर अच्छा रहेगा.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में प्रभावशाली स्थिति बनाए रखेंगे. शैली असरदार रहेगी. लाभ बढ़ेगा.

रिश्ते: घरवालों की खुशी बढ़ाएंगे. करीबियों के लिए प्रयास बनाए रखेंगे. सबका विश्वास पाएंगे.

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