Career Rashifal 25 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वालों विरोधियों से सतर्क रहें, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: करियर में सक्रियता बनी रहेगी. काम को समय पर पूरा करने की कोशिश सफल होगी. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. कारोबार में लाभ के अवसर बढ़ेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा.

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वृषभ: कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा. अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है. नई योजनाओं पर काम शुरू करेंगे. नौकरी में प्रदर्शन बेहतर रहेगा. कारोबार में विस्तार के मौके मिलेंगे.

मिथुन: कामकाज में तेजी आएगी. अपने अनुभव और कौशल का अच्छा इस्तेमाल करेंगे. नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है. कारोबारियों के लिए लाभ के अवसर बनेंगे. लक्ष्य पूरा करने पर फोकस रहेगा.

कर्क: कार्यक्षेत्र में सावधानी बरतने की जरूरत है. किसी काम में जल्दबाजी न करें . जरूरी दस्तावेज ध्यान से देखें. विरोधियों से सतर्क रहें. नौकरी में सामान्य स्थिति रहेगी, जबकि कारोबार में सोच-समझकर फैसले लेना बेहतर होगा.

सिंह: करियर में प्रगति के अच्छे मौके मिलेंगे. टीम के साथ बेहतर तालमेल से काम तेजी से पूरा होगा. नई साझेदारी या समझौते की बात आगे बढ़ सकती है. कारोबार में लाभ बढ़ने के संकेत हैं.

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कन्या: कामकाज में व्यस्तता बनी रहेगी. नौकरी में मेहनत का असर दिखेगा. कार्यों को जल्दबाजी में करने से बचें. कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन पैसों से जुड़े फैसलों में सावधानी रखें.

तुला: करियर के लिहाज से दिन सकारात्मक रहेगा. काम में सफलता मिलेगी और प्रदर्शन बेहतर होगा. नई जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. कारोबार में भी सुधार आएगा.

वृश्चिक: करियर में स्थिरता बनी रहेगी. नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन और सही रणनीति पर ध्यान दें.

धनु: कामकाज में सफलता मिलेगी. वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. महत्वपूर्ण बातचीत आपके पक्ष में रह सकती है. कारोबार में नए अवसर मिलेंगे. पेशेवर यात्रा की संभावना भी बन सकती है.

मकर: नौकरी और कारोबार में स्थिरता रहेगी. पुराने काम पूरे होंगे. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत लाभ देगी. आकर्षक नौकरी या कारोबार से जुड़े प्रस्ताव मिल सकते हैं.

कुंभ: करियर में नई दिशा मिल सकती है. रचनात्मक काम करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा. नौकरी में पद-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. कारोबार में नए लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा . काम को आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे.

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मीन: करियर में धैर्य से काम लेने की जरूरत है. कुछ कामों में देरी हो सकती है. नौकरी में प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन खर्च और काम के दबाव को संतुलित करें. कारोबार में जल्दबाजी से बचें और नियमों का पालन करें.

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