scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 25 September 2026: मीन राशि वाले जल्दबाजी न करें, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 25 September 2026 (लव राशिफल): प्रेम जीवन में सुखद माहौल रहेगा. परिवार और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रियजन के साथ मन की बात साझा कर पाएंगे. साथी का सहयोग मिलेगा.  रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. 

वृषभ: परिवार और प्रियजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे. रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा. साथी के साथ चल रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का मौका मिलेगा. 

मिथुन: प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा. प्रिय की बात ध्यान से सुनेंगे. रिश्ते में समझ बढ़ेगी. आपसी विश्वास मजबूत होगा. साथ में कहीं घूमने जाने या यादगार पल बिताने का मौका मिल सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

मिथुन राशि वालों के धनधान्य में होगी वृद्धि, जानें सभी राशियों का हाल
कुंभ राशि वालों विरोधियों से सतर्क रहें, जानें अन्य राशियों का हाल
किस ग्रह के कारण बढ़ता है मोटापा, जानें इसे दूर करने के ज्योतिषीय उपाय
shukra chandra yuti 2026 navpancham yog
एक्टिव हो चुका है नवपंचम राजयोग! 4 राशियां होंगी मालामाल
Mangal Nakshatra Parivartan
शनि के नक्षत्र में मंगल का गोचर, सावधान रहें ये 3 राशियां

कर्क: रिश्तों में धैर्य और समझदारी से काम लें. छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें. परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा. प्रियजन के साथ रिश्ते मजबूत करने का मौका मिलेगा. 

सिंह: प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. प्रिय के साथ मुलाकात हो सकती है. साथी का सहयोग मिलेगा . रिश्ते में आपसी समझ बेहतर होगी. दांपत्य जीवन में भी सुखद माहौल बना रहेगा. 

Advertisement

कन्या: प्रेम संबंधों में थोड़ा संयम रखना जरूरी होगा. प्रिय से किसी बात पर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बहस से बचें. साथी की बात को नजरअंदाज न करें. समझदारी और विनम्रता से रिश्ते संभाल पाएंगे. 

तुला: प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी. प्रिय का विश्वास हासिल करेंगे . रिश्ते में नजदीकी बढ़ेगी. साथ में घूमने-फिरने का प्लान बन सकता है. अविवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है. 

वृश्चिक: परिवार और प्रियजनों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. भावनाओं में जल्दबाजी करने से बचें. साथी की राय का सम्मान करें. समझदारी से बातचीत करने पर रिश्ते में मजबूती आएगी. 

धनु: प्रेम संबंधों में पहल करने का मौका मिलेगा. प्रिय आपकी बात समझेगा और सहयोग देगा. रिश्ते में विश्वास और आकर्षण बढ़ेगा. परिवार के किसी सदस्य की मदद से भी संबंधों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है. 

मकर: प्रेम जीवन में सुखद माहौल रहेगा. परिवार और साथी का पूरा सहयोग मिलेगा. पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं. रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. 

कुंभ: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. प्रिय के साथ बातचीत और मेलजोल बढ़ेगा. रिश्ते में चल रही परेशानी दूर हो सकती है. साथी की भावनाओं को समझने से संबंध और मजबूत होंगे. 

मीन: प्रेम जीवन सामान्य रहेगा. भावनात्मक बातचीत में जल्दबाजी न करें. प्रियजन की बातों को समझने की कोशिश करें. रिश्तेदारों और दोस्तों का सहयोग मिलेगा. धैर्य और समझदारी से रिश्ते बेहतर बनाए रख पाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Career Rashifal 25 September 2026 (करियर राशिफल): कुंभ राशि वालों विरोधियों से सतर्क रहें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 25 September 2026: मीन राशि वाले जल्दबाजी न करें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    'ईरान पर हमला सबसे आसान फैसला...' UN में नेतन्याहू का भाषण, कई डिप्लोमैट्स ने किया वॉकआउट |
    Arthik Rashifal 25 सितंबर 2026: मिथुन राशि वालों के धनधान्य में होगी वृद्धि, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 25 सितंबर 2026: आज 25 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 25 सितंबर 2026 मीन राशिफल: अतिभार से बचें, सूझबूझ से आगे बढ़ें |
    आज 25 सितंबर 2026 कुम्भ राशिफल: कार्य ऊर्जा बढ़ेगी, संवेदनशीलता बढ़ेगी |
    आज 25 सितंबर 2026 मकर राशिफल: भेंट बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व पर जोर देंगे |
    आज 25 सितंबर 2026 धनु राशिफल: आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा, व्यतिक्तव बल पाएगा |
    आज 25 सितंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: मामले सामान्य बने रहेंगे, स्वास्थ्य जांच नियमित रखें
    Advertisement