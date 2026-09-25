Kanya Tarot Rashifal 25 September 2026: रुटीन मामलों पर फोकस बढ़ाएं, बयानबाजी से बचें

कन्या

टेन आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से काम लेने और उचित हल निकालने के प्रयासों को बनाए रखने का संकेतक है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पूर्ण समर्पण का नजरिया बनाए रखें. सकारात्मकता सोच पर बल दें. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. अनावश्यक बयानबाजी से बचें. कारोबार में चूक व लापरवाही न बरतें. खानपान पर अंकुश रखें.

मौसमी सावधानियों को अनदेखा न करें. अनुकूलता का प्रतिशत साधारण होगा. अनावश्यक उलझाव से बचें. घर के बड़ों का मान सम्मान रखें. करीबी सहयोगी होंगे. विविध मामलों में योजनानुसार आगे बढ़ें. व्यवस्था का पालन बनाए रखें. आर्थिक स्थिति औसत रहेगी. अवसरों को भुनाएं. जिद व जल्दबाजी न दिखाएं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. अनुशासन बढ़ाएं. आकस्मिक स्थिति बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति: कामकाज में स्पष्टता रखें. रुटीन मामलों पर फोकस बढ़ाएं. व्यवस्था पर ध्यान दें.

रिश्ते: अपनों से सहयोग मिलेगा. करीबियों का समर्थन उत्साहित रखेगा. अन्य से अपेक्षा न रखें.

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