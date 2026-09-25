Kark Tarot Rashifal 25 September 2026: निजी मामलों में मिठास रहेगी, व्यवसाय में सक्रियता बना रहेंगे

सिंह

द स्टार

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आज का दिन आप के लिए बौद्धिक कार्याें को गति देने और विभिन्न मामलों में सावधानी से कदम उठाने का संकेतक है. करीबियों सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ाएंगे. सलाहकारों को साथ बनाए रखेंगे. खानपान में सहजता शुभता बनी रहेगी. विभिन्न सकारात्मक संभावनाओं पर फोकस रखेंगे. प्रबंध के मामलों को आगे बढ़ाएंगे. करीबी मददगार होंगे.

आर्थिक लाभ साधारण बना रहेगा. व्यवसाय में सक्रियता बना रहेंगे. दोस्तों व सहयोगियों से भेंट होगी. पेशेवर मामलो में सक्रियता रखेंगे. विभिन्न कार्य आगे बढ़ाएंगे. लोगों से गंभीर चर्चा बनाए रखेंगे. कार्यकारी प्रयास औसत रहेंगे. विविध परिस्थितियां बल पाएंगी. व्यवसायिक विषयों में समर्थन बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का भाव होगा.

स्वास्थ्य: खानपान सामान्य रहेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. सेहत में तेज सुधार संभव है.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. प्रयास पक्ष में बनेंगे. लाभ बढ़ा पर रहेगा.

रिश्ते: घर वालों संग सुख से रहेंगे. सबका समर्थन पाएंगे. निजी मामलों में मिठास रहेगी.

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