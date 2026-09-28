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उत्तर प्रदेश: फतेहपुर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ढहा घर, चार लोगों की मौत

फतेहपुर के मालवा थाना क्षेत्र में खाना बनाते समय सिलेंडर फटने से मकान ढह गया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई. पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया. घायलों में से एक की हालत गंभीर है.

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मलबे से सात लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया (Photo: ITG)
मलबे से सात लोगों को निकालकर अस्पताल ले जाया गया (Photo: ITG)

फतेहपुर के मालवा थाना क्षेत्र के एक कस्बे में सिलेंडर फट गया. गैस सिलेंडर फटने के कारण घर ढह गया. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है. पुलिस बल द्वारा बचाव अभियान किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं. 

सोमवार को फतेहपुर के मालवा थाना क्षेत्र के एक कस्बे में खाना बनाते वक्त सिलेंडर फट गया. सिलेंडर फटने के कारण यह हादसा हुआ. पुलिस बल और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान चलाया. फतेहपुर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि मलबे से सात लोगों को निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. सात में से चार लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई.

हादसे के वक्त घर में कितने लोग मौजूद थे, सिलेंडर कैसे फटा, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है. 

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राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया है. उन्होंने अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचकर तेजी से राहत कार्य करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है. 

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फतेहपुर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि मलबे से सात लोगों को निकालकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था. सात में से चार लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई. जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर है. उनका कहना है कि घायलों को उचित से उचित इलाज दिया जा रहा है. 

उन्होंने बताया कि सिलेंडर फटने के कारण मकान ढह गया था. आसपास की घरों में भी मलबे के अवशेष गए हैं. बचाव अभियान पूरा कर लिया गया है. DM के मुताबिक, तीन घायलों का इलाज जारी है.

(इनपुट-- नितेश श्रीवास्तव)

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