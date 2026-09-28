पूरे दिन भटकने पर भी मीकू को नहीं मिली 'शीतल और छाया'... वजह जानकर नहीं रुकेगी हंसी!

>टिंकू- क्या हुआ, उदास क्यों बैठा है...?

मीकू- क्या बताऊं यार, किसी ने कहा कि पेड़ से हमें 'शीतल और छाया' मिलती है. मैं यहां पेड़ के नीचे तीन दिन से बैठा हूं,

लेकिन न तो शीतल आई और न छाया...!

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>पत्नी- अजी सुनते हो, जरा ऊपर से बैग उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा...

पति- तो जुबान से ट्राई कर लो...वो तो लंबी है...

बस तब से न जाने क्यों हर बात पर पति की जुबान लड़खड़ा रही है...!

>चिंटू खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर बोला...

चिंटू- में तुम्हे पसंद करता हूं तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो.

लड़की- अच्छा, पर तुम्हारे पीछे मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की खड़ी है

चिंटू- पर अब मैं ये डायमंड रिंग किसको दूं?

तभी लड़की भी झट से बोल पड़ी- लो, अब क्या मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या!

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>दादी और पोता आपस में बात करते हुए...

दादी- लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है

देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है

पोता- दादी लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है!

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>एक अंकल ने एक बच्चे से पूछा- पढ़ाई कैसी चल रही है...?

बच्चे ने जवाब दिया- अंकल, समंदर जितना सिलेबस है,

नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद होता है,

गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं,

उसी में डूब कर मर जाते हैं...!

>मंटू ऑटो ड्राइवर से बोला- गुरुद्वारा जाओगे?

ड्रॉइवर - हां, बिल्कुल जाऊंगा.

मंटू ने जेब से पॉलिथीन निकाली और ड्राइवर को देते हुए बोला- वापस आना तो मेरे लिए लंगर लेते आना..!!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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