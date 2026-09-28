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Chawal Atta Mooli Puri Recipe: न आटा, न मैदा! मूली और चावल के आटे से बनाएं क्रिस्पी पूरी, बच्चों के टिफिन के लिए है बेस्ट

बच्चों के लंच बॉक्स में रोज एक जैसा खाना पैक करके थक गई हैं. तो इस बार मूली और चावल के आटे से बनी टेस्टी मुरोरी ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं.

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मूली और चावल के आटे की मुरोरी रेसिपी (Photo- ITG)
मूली और चावल के आटे की मुरोरी रेसिपी (Photo- ITG)

Chawal Atta Mooli Puri Recipe: बच्चों के लंच बॉक्स में रोज कुछ नया और टेस्टी पैक करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आता कि क्या बनाएं. ऐसे में आप मूली और चावल के आटे से बनी मुरोरी ट्राई कर सकते हैं. यह एक तरह की पूरी होती है, जिसे मूली, चावल के आटे और कुछ मसालों की मदद से तैयार किया जाता है.  यह खाने में काफी टेस्टी होती है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता. आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करने के साथ-साथ सुबह के नाश्ते में भी बना सकती हैं. तो आइए जानते हैं मूली और चावल के आटे की पूरी कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप चावल का आटा
1 कप कद्दूकस की हुई मूली
1 से 2 छोटी चम्मच घी
1/2 छोटी चम्मच कलौंजी
1/2 छोटी चम्मच अजवाइन
स्वादानुसार नमक
1/2 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स
1 छोटी चम्मच बारीक कटा अदरक
1 छोटी चम्मच बारीक कटा लहसुन
1 से 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
पानी, जरूरत के अनुसार
तेल, पूड़ी फ्राई करने के लिए

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मूली और चावल के आटे की पूरी कैसे बनाएं?

  1. मूली और चावल के आटे की पूरी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी डालें. इसमें घी, कलौंजी, अजवाइन, नमक, रेड चिली फ्लेक्स, अदरक और लहसुन डालकर मिलाएं. अब इसमें कद्दूकस की हुई मूली डालें और अच्छी तरह मिक्स करें.
  2. इसके बाद पैन में चावल का आटा डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. पैन को लगभग 30 सेकंड के लिए ढक दें. अब इस मिश्रण को एक प्लेट या परात में निकाल लें. इसमें हरा धनिया डालकर हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंथ लें और नरम आटा तैयार कर लें.
  3. अब चकले पर थोड़ा तेल लगाएं. आटे की छोटी-छोटी लोई बनाकर उन्हें बेल लें. अगर पूरी का आकार सही नहीं बन रहा है तो किसी ग्लास की मदद से इसे गोल आकार में काट सकते हैं.
  4. कड़ाही में तेल गर्म करें और तैयार पूरी को गर्म तेल में डालकर सुनहरा और फूला हुआ होने तक फ्राई करें. इसी तरह सारी पूरी तैयार कर लें.
  5. तैयार पूरियों को अचार, चटनी या आलू दम के साथ गरमा-गरम परोसें.
---- समाप्त ----
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