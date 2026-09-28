Chawal Atta Mooli Puri Recipe: न आटा, न मैदा! मूली और चावल के आटे से बनाएं क्रिस्पी पूरी, बच्चों के टिफिन के लिए है बेस्ट

Chawal Atta Mooli Puri Recipe: बच्चों के लंच बॉक्स में रोज कुछ नया और टेस्टी पैक करना चाहती हैं लेकिन समझ नहीं आता कि क्या बनाएं. ऐसे में आप मूली और चावल के आटे से बनी मुरोरी ट्राई कर सकते हैं. यह एक तरह की पूरी होती है, जिसे मूली, चावल के आटे और कुछ मसालों की मदद से तैयार किया जाता है. यह खाने में काफी टेस्टी होती है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता. आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में पैक करने के साथ-साथ सुबह के नाश्ते में भी बना सकती हैं. तो आइए जानते हैं मूली और चावल के आटे की पूरी कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
1 कप चावल का आटा
1 कप कद्दूकस की हुई मूली
1 से 2 छोटी चम्मच घी
1/2 छोटी चम्मच कलौंजी
1/2 छोटी चम्मच अजवाइन
स्वादानुसार नमक
1/2 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स
1 छोटी चम्मच बारीक कटा अदरक
1 छोटी चम्मच बारीक कटा लहसुन
1 से 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया
पानी, जरूरत के अनुसार
तेल, पूड़ी फ्राई करने के लिए