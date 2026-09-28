'बड़े नेता का पति बोल रहा हूं...', कहकर 1.69 लाख ठगे, दिल्ली पुलिस ने पकड़ा 'मिस्टर नटवरलाल'

दिल्ली पुलिस ने 'मिस्टर नटवरलाल' यानी भलिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया है, जिस पर ठगी, भेष बदलने, रंगदारी और जेल कानून से जुड़े 25 आपराधिक मामले दर्ज हैं. आरोप है कि उसने एक व्यक्ति को कॉल कर खुद को एक बड़े नेता का पति बताया और 1,69,389 रुपये ठग लिए.

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बताया जा रहा है कि आरोपी अक्सर अपनी पहचान बदलता रहता था और पहले भी एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है. आरोपी के खिलाफ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में मामले दर्ज हैं.

द्वारका के सेक्टर 6 में स्थित ग्लेशियर हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक इंदर सिंह नागपाल द्वारा दी गई शिकायत पर कार्रवाई की गई है. पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे एक मोबाइल नंबर से कॉल आया था और कॉल करने वाले ने खुद को एक बड़े नेता का पति बताया था.

आरोपी ने कहा कि एक छात्र की फीस अर्जेंट भरनी है क्योंकि भुगतान करने वाला व्यक्ति छुट्टी पर है और आश्वासन दिया कि रकम ऑफिस के जरिए रिइम्बर्स कर दी जाएगी.

शिकायतकर्ता को धोखे से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए मनाया गया. इसके अलावा व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भी भेजे गए, जिनमें उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर अशोक चिन्ह का लोगो लगा हुआ था.

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इसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा उपलब्ध कराए गए खातों में 1,69,389 रुपये स्थानांतरित किए और दिल्ली से लखनऊ के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट भी बुक की.

जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को पता चला कि आरोपी ने सेक्टर 43 गुरुग्राम में फर्जी आईडी और अधूरे पते वाली सिम का इस्तेमाल करके एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाया था.

आगे की जांच से आईपी एड्रेस की पहचान हुई और उस क्षेत्र में 120 घरों का पता लगाया गया. यह खुलासा हुआ कि आरोपी सेक्टर 43 में जसराज सहगल के नाम से एक घर में रह रहा था.

आरोपी के पास से एक ही नंबर वाले दो आधार कार्ड बरामद हुए. इस बीच, आरोपी जिस मोबाइल फोन में अशोक चिह्न वाले व्हाट्सएप अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा था, उसे बरामद कर लिया गया है.

आरोपी ने प्रभावशाली व्यक्ति होने का आभास कराने के लिए स्कॉर्पियो एन का भी इस्तेमाल किया था, जिसे दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया है.

यह वाहन किराये पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इसमें आदित्य पटेल के फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया था. अभियुक्त को 4 आपराधिक मामलों में भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और उसके खिलाफ 4 अन्य मामलों में नॉन-बेलेबल वारंट जारी की गई है. उसे अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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