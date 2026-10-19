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'मेरे नेता शेर हैं और तुम...', CM विजय को कहे अपशब्द, DMK नेता पर केस दर्ज

चेन्नई पुलिस ने तमिलनाडु CM सी जोसेफ विजय पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में DMK पार्षद सुधा धीना दयालन के खिलाफ केस दर्ज किया है. यह टिप्पणी 7 अक्टूबर को चेन्नई में DMK महिला विंग के एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी. कार्यक्रम के आयोजक मुरली के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है.

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CM विजय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर DMK पार्षद पर केस दर्ज किया गया है. (File Photo-PTI)
CM विजय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले पर DMK पार्षद पर केस दर्ज किया गया है. (File Photo-PTI)

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में चेन्नई पुलिस ने कार्रवाई की है. मामले में DMK पार्षद सुधा धीना दयालन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. कार्यक्रम के आयोजक मुरली को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है. 

दरअसल, यह मामला 7 अक्टूबर को चेन्नई में DMK के महिला विंग के एक कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी से जुड़ा है. इस कार्यक्रम में सुधा धीना दयालन ने मंच से CM विजय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. उनकी टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है.

मंच से CM विजय के खिलाफ की अभद्र टिप्पणी

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कार्यक्रम के दौरान सुधा धीना दयालन ने मुख्यमंत्री विजय को लेकर अपमानजनक शब्द कहे. उन्होंने मुख्यमंत्री विजय को 'कुत्ता' कहा और उनकी तुलना एक मृत शरीर से की. उन्होंने CM विजय को संबोधित करने के लिए भी अनौपचारिक और अपमानजनक तरीके का इस्तेमाल किया.

यह भी पढ़ें: विजय की पार्टी को मिले 13.3 करोड़, सिर्फ दो नेताओं ने दिए 99% डोनेशन

अपनी स्पीच में सुधा ने कहा कि विजय ने उनके नेता एमके स्टालिन के लुक पर टिप्पणी की थी. उन्होंने स्टालिन की उम्र 74 साल और विजय की उम्र 52 साल बताई. इसके बाद उन्होंने विजय की तुलना मृत शरीर से की. उन्होंने स्टालिन को शेर बताते हुए उनकी तारीफ भी की.

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सुधा ने अपने भाषण में कहा कि विजय सोशल मीडिया रील्स के जरिए सत्ता तक पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के लिए काम करते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं. उनके इस भाषण का वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठने लगे.

कार्यक्रम में मौजूद थीं DMK की बड़ी नेता

यह कार्यक्रम DMK के महिला विंग की ओर से आयोजित किया गया था. इसमें चेन्नई की मेयर आर. प्रिया और DMK सांसद कनिमोझी समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए थे. भाषण के दौरान मेयर आर. प्रिया मुस्कुराती हुई नजर आईं. इसके बाद उनकी प्रतिक्रिया को लेकर भी आलोचना हुई.

यह भी पढ़ें: तमिलनाडु में उपचुनाव के बीच नवजातों को 1 ग्राम सोना! CM विजय की योजना पर EC में शिकायत

मुख्यमंत्री विजय की पार्टी TVK के नेताओं ने सुधा धीना दयालन की टिप्पणी पर आपत्ति जताई. TVK नेताओं और मंत्रियों आधव अर्जुन, जगदेश्वरी और विधायक कनिमोझी संतोष ने इस बयान की निंदा की. उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए.

कनिमोझी ने कार्यकर्ताओं से मर्यादा बनाए रखने को कहा

विवाद बढ़ने के बाद कनिमोझी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से राजनीतिक बातचीत में मर्यादा बनाए रखने की अपील की. वह आम तौर पर राजनीति में सम्मानजनक भाषा के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को संयम बरतने का संदेश दिया.

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फिलहाल, चेन्नई पुलिस ने सुधा धीना दयालन और कार्यक्रम के आयोजक मुरली के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह मामला मुख्यमंत्री विजय के खिलाफ कार्यक्रम में की गई टिप्पणी से जुड़ा है. इस घटना ने तमिलनाडु की राजनीति में बयानबाजी और नेताओं के बीच इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

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