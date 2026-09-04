scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'धनवान सरकार की गरीब जनता होने का बोझ...', जीडीपी के आंकड़ों पर मायावती का निशाना

मायावती ने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उनका कहना है कि विकास का असली फायदा गरीब और मेहनतकश जनता को मिलना चाहिए. अगर विकास का फायदा लोगों को नहीं मिलेगा, उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस नहीं होगा, तो करीब 140 करोड़ लोगों को 'धनवान सरकार की गरीब जनता' होने का बोझ ढोना पड़ेगा.

Advertisement
X
मायावती ने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. ( File Photo-PTI)
मायावती ने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. ( File Photo-PTI)

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि देश में विकास दर के ऊंचे आंकड़ों के सरकारी दावों के बीच आम जनता महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है. ऐसे में सरकार को यह बताना चाहिए कि जीडीपी की बढ़ी हुई दर का फायदा देश की करोड़ों गरीब और मेहनतकश जनता को कितना मिला है.

मायावती ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ का सरकारी दावा सामने आया है. इस आंकड़े को लेकर देश में बहस चल रही है. आम लोग भी हैरान हैं कि आखिर किस दावे पर भरोसा किया जाए. 

उन्होंने कहा कि अगर सरकार का दावा सही है तो यह अच्छी बात है. लेकिन अगर आंकड़ों में किसी तरह की बाजीगरी हुई है तो यह चिंता का विषय है.

सम्बंधित ख़बरें

Akash Anand and Mayawati
मायावती के भतीजे को दूसरी पार्टी का ऑफर! ‘आएं बड़ा पद संभालें…’
bsp mayawati and akash anand
आकाश आनंद को हटाने की Inside story... क्या मायावती ईशान को विकल्प बनाएंगी?
mayawati sidelines akash anand
क्या खत्म हो जाएगी BSP? मायावती के फैसले से मचा हड़कंप
Akash Anand and Mayawati
आकाश आनंद को मायावती ने बताया अपरिपक्व, UP में नहीं दी कोई जिम्मेदारी
umashankar singh son yukesh singh bsp meeting
उमाशंकर सिंह के बेटे युकेश की सियासी लॉन्चिंग, बसपा का नया Gen-Z चेहरा?

मायावती ने कहा कि सरकार को जनता के सामने साफ तौर पर यह रखना चाहिए कि इतनी ऊंची विकास दर का फायदा आम लोगों को कैसे मिला. साथ ही यह भी बताया जाना चाहिए कि आने वाले समय में गरीब और मेहनतकश लोगों को इसका क्या फायदा मिलने वाला है.

यह भी पढ़ें: 'हमारी पार्टी में आएं...', बीजेपी की इस सहयोगी पार्टी ने आकाश आनंद को दिया ऑफर, मायावती ने कल ही पोस्ट छीना था

Advertisement

धनवान सरकार की गरीब जनता कहकर कसा तंज

मायावती ने कहा कि जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन विकास की असली हकदार देश की करोड़ों मेहनतकश जनता है. अगर विकास का फायदा लोगों को नहीं मिलेगा और उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस नहीं होगा, तो करीब 140 करोड़ लोगों को 'धनवान सरकार की गरीब जनता' होने का बोझ ढोना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी सही मायने में 'अच्छे दिन' वाला माना जाएगा, जब बहुजन और मेहनतकश जनता गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से राहत पाए. लोगों को आत्मसम्मान के साथ बेहतर और सुखी जीवन जीने का मौका मिले.

बसपा प्रमुख ने कहा कि केवल विकास के आंकड़े सामने रखना काफी नहीं है. विकास का असली मतलब तब है, जब उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर दिखाई दे. लोगों को रोजगार मिले. महंगाई से राहत मिले. गरीबी कम हो और आम परिवार बेहतर जीवन जी सकें.

उन्होंने कहा कि विकास के आंकड़ों को जमीन की हकीकत से भी परखा जाना चाहिए. अगर देश की विकास दर बढ़ रही है, लेकिन बड़ी आबादी गरीबी और बेरोजगारी से परेशान है, तो इस विकास का फायदा किसे मिल रहा है, यह सवाल उठना स्वाभाविक है.

Advertisement

आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दे पर भी बोलीं

मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार के आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े फैसले पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय दोगुना तक बढ़ाने और 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने का फैसला किया गया है. हालांकि, उनके मुताबिक इससे बेहतर कदम लोगों को सीधे सरकारी नौकरी देना होता.

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी मिलने से कर्मचारियों को ज्यादा स्थायी सुरक्षा मिलती. साथ ही अफसरशाही की मनमानी, भ्रष्टाचार और शोषण जैसी समस्याओं से भी उन्हें राहत मिल सकती थी. मायावती ने कहा कि रोजगार और विकास का फायदा सीधे जनता तक पहुंचना ही जनहित में सही मायने में जरूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'धनवान सरकार की गरीब जनता होने का बोझ...', जीडीपी के आंकड़ों पर मायावती का निशाना |
    भारत में गिरफ्तार विदेशी नागरिकों का म्यांमार ड्रोन हमले से कनेक्शन? NIA ने कोर्ट में किया दावा |
    एनिमल-प्रिंट बिकिनी में HOT जलवा, ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने टेनिस धुरंधर का चैन छीना! |
    Shri Krishna Janmashtami: कान्हा को चढ़ाएं ये 5 चीजें, घर में आएगी सुख-समृद्धि |
    'श्री कृष्णा' के दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने की INSIDE STORY, रामानंद सागर ने चला था मास्टर स्ट्रोक! |
    Jeevan Ya Bheema Con Review: अरशद वारसी के डबल रोल में कितना दम? इंश्योरेंस फ्रॉड वाली फिल्म का पूरा हाल |
    बिजनौर में पुलिस का एक्शन... अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से 622 लाउडस्पीकर उतरवाए |
    जिस SDRF पर बाढ़ में लोगों को बचाने की जिम्मेदारी, उनका अपना दफ्तर ही पानी में डूबा-VIDEO |
    जलती चिता, शव के साथ अमानवीय हरकत... उज्जैन में अघोरी काली को लेकर बड़े खुलासे, चौंका देगी कहानी! |
    सुपर अल-नीनो का कहर! इंडोनेशिया में जंगलों की आग से कई देशों में फैला जहरीला धुआं
    Advertisement