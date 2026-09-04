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एनिमल-प्रिंट बिकिनी में HOT जलवा, ‘मिस्ट्री गर्ल’ ने टेनिस धुरंधर का चैन छीना!

US Open के बीच टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज की रूमर्ड गर्लफ्रेंड क्लाउडिया कैनाल्स ने Animal-Print बिकिनी में अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी. इटली में अल्काराज के साथ नजर आने के बाद दोनों के रिश्ते की चर्चा तेज हुई थी, हालांकि दोनों ने इसकी पुष्टि नहीं की है.

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अल्काराज की रूमर्ड GF ने मचाई सनसनी... (Photo, Instagram/@claudiacanals_@carlitosalcarazz)
अल्काराज की रूमर्ड GF ने मचाई सनसनी... (Photo, Instagram/@claudiacanals_@carlitosalcarazz)

कार्लोस अल्काराज ने US Open के लिए फिट होकर टेनिस फैन्स को खुश कर दिया, लेकिन इसी बीच उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड क्लाउडिया कैनाल्स ने अपने हॉट और ग्लैमरस अंदाज से सोशल मीडिया का पारा चढ़ा दिया है. समुद्र किनारे Animal-Print बिकिनी में कैनाल्स की दिलकश तस्वीरें सामने आते ही फैन्स के बीच चर्चा तेज हो गई.

कैनाल्स ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की. इनमें वह समुद्र किनारे एक प्राइवेट कैबाना में बिकिनी लुक फ्लॉन्ट करती नजर आईं. उनका ग्लैमरस अंदाज और बोल्ड बीच लुक ऐसा था कि तस्वीरें पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बौछार शुरू हो गई.

claudiacanals
Instagram @claudiacanals_

पोस्ट का कैप्शन था सिर्फ 'September...' यानी कैप्शन छोटा था, लेकिन तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब हलचल मचा दी. एक फैन ने तो तारीफ में लिखा- 'Gorgeous is an understatement.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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अल्काराज से कनेक्शन ने बढ़ाई चर्चा

आखिर कैनाल्स की तस्वीरों पर अल्काराज का नाम क्यों छा रहा है? इसकी वजह है दोनों की बढ़ती नजदीकियों की चर्चा.

जुलाई में 23 साल के स्पेनिश टेनिस स्टार अल्काराज को इटली के समुद्री तट पर कैनाल्स के साथ एक बोट पर देखा गया था. इसके बाद दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हो गईं. कैनाल्स स्पेनिश एंटरप्रेन्योर और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल हैं.

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हालांकि, अल्काराज और कैनाल्स ने अपने रिश्ते को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है. लेकिन दोनों को साथ देखने के बाद फैन्स को यकीन होने लगा कि कहानी में सिर्फ दोस्ती से ज्यादा कुछ हो सकता है.

सोशल मीडिया पर तो कुछ फैन्स इसे टेनिस की दुनिया का ‘worst-kept secret’ तक कह रहे हैं. यानी ऐसा राज, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, लेकिन दोनों ही सितारे अब तक चुप हैं.

कैनाल्स की फैन फॉलोइंग भी बढ़ी

अल्काराज के साथ नजर आने के बाद कैनाल्स की सोशल मीडिया लोकप्रियता में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है. अब उनकी Animal-Print बिकिनी वाली तस्वीरों ने एक बार फिर फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

claudiacanals
Instagram @claudiacanals_

एक तरफ अल्काराज US Open में अपनी अगली चुनौती की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड की ग्लैमरस तस्वीरें इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं.

आज Wu Yibing से भिड़ेंगे अल्काराज

उधर, कोर्ट पर अल्काराज का अभियान भी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने जैमे फारिया को चार सेटों में हराकर US Open के तीसरे दौर में जगह बनाई है.

अब उनका सामना चीन के Y.B. Wu यानी Wu Yibing से होगा. दोनों के बीच तीसरे दौर का मुकाबला शुक्रवार को आर्थर ऐश स्टेडियम में रात 10:30 बजे से खेला जाना है.

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अल्काराज की नजर अगले दौर में पहुंचने पर होगी. हालांकि, लगातार व्यस्त शेड्यूल को लेकर वह पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अगर मुकाबलों का दबाव इसी तरह बना रहा, तो उन्हें जल्द ही लंबे ब्रेक की जरूरत पड़ सकती है.

फिलहाल अल्काराज का फोकस टेनिस कोर्ट पर है, लेकिन सोशल मीडिया पर कहानी कुछ और ही है- एक तरफ अल्काराज का US Open मिशन, दूसरी तरफ रूमर्ड गर्लफ्रेंड कैनाल्स का HOT बीच लुक... दोनों मिलकर फैन्स को खूब मसाला दे रहे हैं.

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