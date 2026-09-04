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Shri Krishna Janmashtami: कान्हा को चढ़ाएं ये 5 चीजें, घर में आएगी सुख-समृद्धि

Shri Krishna Janmashtami: जन्माष्टमी 2026 पर भगवान कृष्ण को ये 5 चीजें जरूर चढ़ाएं. जानें कान्हा के प्रिय भोग और पूजा में इन्हें अर्पित करने से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं.

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जन्माष्टमी 2026 पर भगवान कृष्ण को ये 5 चीजें जरूर चढ़ाएं. (Photo: ITG)
जन्माष्टमी 2026 पर भगवान कृष्ण को ये 5 चीजें जरूर चढ़ाएं. (Photo: ITG)

Shri Krishna Janmashtami: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण की भक्ति और उनके बाल स्वरूप की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन भक्त आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उन्हें अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जन्माष्टमी के दिन कान्हा को उनकी प्रिय चीजों का भोग लगाने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिल सकती है. आइए जानते हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में, जिन्हें जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को अर्पित करना शुभ माना जाता है. 

माखन-मिश्री

भगवान कृष्ण को माखन बेहद प्रिय माना जाता है. बाल गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाना जन्माष्टमी की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. मान्यता है कि इससे घर में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है. 

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धनिया पंजीरी

जन्माष्टमी के अवसर पर धनिया पंजीरी का भोग भी लगाया जाता है. इसे प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों में बांटना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं में इसे भगवान कृष्ण को प्रिय भोगों में शामिल किया गया है. 

पंचामृत

दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से तैयार पंचामृत का इस्तेमाल भगवान कृष्ण के अभिषेक में किया जाता है. जन्माष्टमी की पूजा में पंचामृत अर्पित करने और बाद में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की परंपरा है. 

तुलसी दल

भगवान कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है. पूजा के दौरान कृष्ण जी को तुलसी दल अर्पित करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु और उनके अवतार श्रीकृष्ण को विशेष रूप से प्रिय है. 

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फल और मिठाई

जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को ताजे फल और मिठाई का भोग भी लगाया जाता है. भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार पेड़ा, लड्डू या अन्य मिठाइयां अर्पित कर सकते हैं. इसके बाद प्रसाद को परिवार और अन्य लोगों में बांटना शुभ माना जाता है. 

जन्माष्टमी पर रखें श्रद्धा का भाव

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा-पाठ में सामग्री से ज्यादा महत्व भक्त की श्रद्धा और भावना का होता है. इसलिए जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को भोग लगाते समय मन में श्रद्धा रखें, परिवार की सुख-शांति की कामना करें. 

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