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अडानी की कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, झटके में स्‍टॉक बना रॉकेट!

अडानी ग्रुप के शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही है. खासकर उस शेयर, जिसको महाराष्‍ट्र से एक बड़ा ऑर्डर मिला है. ऑर्डर मिलते ही इस शेयर ने अच्‍छी तेजी दिखाई है.

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अडानी ग्रुप शेयर. (Photo: File/ITG)
अडानी ग्रुप शेयर. (Photo: File/ITG)

अडानी ग्रुप की कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद से इसके शेयरों में जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. इस कंपनी को महाराष्‍ट्र में एक ट्रांसमिशन प्राजेक्‍ट मिला है, जो करीब 4,700 करोड़ रुपये का है. यह प्रोजेक्‍ट 4,500 MW का रिन्‍यूएबल एनर्जी और सपोर्ट पंप स्‍टोरेज है. 

इस प्रोजेक्‍ट की ख्‍बर आने के बाद एनर्जी सॉल्‍यूशन लिमिटेड (Adani Energy Solutions Ltd) के शेयर 1,637.75 रुपये पर पहुंच गए. यह शुरुआती गिरावट के बाद 2.5 फीसदी की तेजी थी. यह प्रोजेक्‍ट नेटवर्क एक्‍सपेंशन स्‍कीम के तहत वेस्‍टर्न रीजन में कैटर से लेकर पंप स्‍टोरेज का काम करेगा. 

अडानी ने इस प्रोजेक्‍ट के लिए सबसे कम बोली लगाई थी, जिसके बाद इस कंपनी को प्रोजेक्‍ट मिला है. यह प्रोजेक्ट कर्नाटक से महाराष्ट्र के मुख्य लोड सेंटर्स तक रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचाने और सतारा, पुणे और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में पंप-स्टोरेज इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा. 

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36 महीने में प्रोजेक्‍ट करना होगा पूरा
'सतारा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड' नाम की स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) के तहत आने वाले इस प्रोजेक्ट को 36 महीनों में पूरा किया जाना है. इससे AESL के पोर्टफोलियो में 562 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें और 9,000 MVA की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जुड़ जाएगी. 

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इस प्रोजेक्ट में सतारा में 765/400 kV का सबस्टेशन बनाना, कोल्हापुर-सतारा 765 kV डबल-सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बिछाना और कोल्हापुर पूलिंग स्टेशन की क्षमता बढ़ाना शामिल है, साथ ही इससे जुड़े ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी होगा.

शेयरों का प्रदर्शन 
अडानी एनर्जी सॉल्‍यूशंस के शेयरों ने छह महीने के दौरान 60 फीसदी का रिटर्न दिया है. इस साल अभी तक इस शेयर ने 53 फीसदी का रिटर्न दिया है. वहीं एक साल के दौरान शेयर ने निवेशकों के पैसे को डबल कर दिया है और पांच साल के दौरान इस शेयर में 83 फीसदी की उछाल आई है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

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