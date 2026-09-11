कमिश्नर का पद छोड़ा, BJP जॉइन करने के 2 दिन बाद IAS को मिला लोकसभा उपचुनाव का टिकट

बीजेपी ने शुक्रवार को असम की नगांव लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए पूर्व IAS अधिकारी देबाशीष शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. उपचुनाव 6 अक्टूबर को होना है और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी.

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खास बात तो ये है कि देबाशीष शर्मा ने 3 सितंबर को अपनी नौकरी से स्वैच्छिक रिटारयमेंट लिया था. इससे पहले वे नगांव के जिला कमिश्नर थे, लेकिन 3 तारीख को उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और 8 सितंबर को बीजेपी में शामिल हो गए. और पार्टी में शामिल होने के दो दिनों के अंदर ही उन्हें नगांव सीट से टिकट मिल गया.

बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से प्रद्युत बोरदोलोई ने यहां से जीत हासिल की थी. लेकिन बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए और विधानसभा चुनाव में दिसपुर से जीत हासिल की. जिसके कारण नगांव सीट पर अब उपचुनाव होना है.

पिछले हफ़्ते ही कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने असम के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने नगांव के ज़िला आयुक्त के तौर पर शर्मा के कार्यकाल में लिए गए कई फैसलों की समीक्षा करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है.

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देबाशीष शर्मा ने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन और पब्लिक रिलेशंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. वे 1992 में असम सिविल सर्विस में शामिल हुए. उनकी पहली पोस्टिंग बारपेटा में हुई थी.

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उन्होंने असम के तत्कालीन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा के स्पेशल ऑफिसर और मुंबई में असम भवन के डिप्टी रेजिडेंट कमिश्नर के तौर पर भी काम किया है.

नगांव ट्रांसफर होने से पहले उन्होंने गुवाहाटी नगर निगम के कमिश्नर और मोरीगांव के जिला कमिश्नर के तौर पर भी काम किया और नगांव में उन्होंने अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट ले लिया. शर्मा कैंसर केयर ऑर्गनाइज़ेशन 'दीपशिखा' के फाउंडिंग चेयरमैन और ट्रस्टी भी हैं.

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