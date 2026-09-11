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Shukra Gochar 2026: शुक्र ने बदला नक्षत्र, 4 राशियों को 43 दिनों तक मिलेगा लाभ

Shukra Gochar 2026: शुक्र को ज्योतिष में धन, प्रेम, सौंदर्य, कला, सुख-सुविधा और भौतिक संपन्नता का कारक माना जाता है. वहीं स्वाती नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और यह नक्षत्र तुला राशि में स्थित है, जो शुक्र की अपनी राशि है.

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शुक्र का यह परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. (Photo: ITG)
शुक्र का यह परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालेगा. (Photo: ITG)

Shukra Nakshatra Gochar 2026: ग्रहों की चाल में होने वाला छोटा सा बदलाव भी ज्योतिष में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. अब शुक्र देव अपने नक्षत्र में परिवर्तन करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार 11 सितंबर 2026 को शुक्र चित्रा नक्षत्र से निकलकर स्वाती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं. 24 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे. इस तरह करीब 43 दिनों तक शुक्र का प्रभाव स्वाती नक्षत्र में रहेगा. 

शुक्र को ज्योतिष में धन, प्रेम, सौंदर्य, कला, सुख-सुविधा और भौतिक संपन्नता का कारक माना जाता है. वहीं स्वाती नक्षत्र के स्वामी राहु हैं और यह नक्षत्र तुला राशि में स्थित है, जो शुक्र की अपनी राशि है. इसलिए शुक्र का स्वाती नक्षत्र में गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से खास माना जा रहा है. इस दौरान कुछ राशियों के जातकों को नौकरी, कारोबार, आर्थिक स्थिति और रिश्तों के मामले में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. 

वृषभ राशि- आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत

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वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए यह नक्षत्र परिवर्तन इस राशि के लिए विशेष माना जा रहा है. अगले 43 दिनों में आर्थिक मामलों में सुधार के नए अवसर मिल सकते हैं. आय बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं.  कमाई के नए स्रोत सामने आ सकते हैं. 

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नौकरीपेशा लोगों के काम की तारीफ हो सकती है . उन्हें नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. व्यापार करने वालों को पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है. कोई अटका हुआ काम दोबारा शुरू होने या रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन सकती है. 

रिश्तों के लिहाज से भी समय सकारात्मक रह सकता है. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जबकि रिश्ते में रहने वाले लोगों के बीच समझ बेहतर हो सकती है. 

कर्क राशि- करियर में मिल सकते हैं नए अवसर

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का स्वाती नक्षत्र में प्रवेश करियर के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान जा सकता है. नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलने की संभावना बन सकती है. 

कारोबार करने वाले जातकों को नए ग्राहक या नए काम का प्रस्ताव मिल सकता है. घर-परिवार से जुड़े किसी बड़े फैसले पर भी विचार हो सकता है. वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी महंगी वस्तु की खरीदारी की योजना बन सकती है. 

परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं. हालांकि, बड़े खर्च करने से पहले बजट जरूर देख लें. 

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तुला राशि- शुक्र का सबसे खास प्रभाव

स्वाती नक्षत्र तुला राशि में आता है , तुला शुक्र की अपनी राशि है. ऐसे में शुक्र का यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौकरी में तरक्की या जिम्मेदारी बढ़ने के योग बन सकते हैं. 

जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें कोई अच्छा विकल्प मिल सकता है. कारोबारियों के लिए नए सौदे और साझेदारी फायदेमंद साबित हो सकती है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बनने से भविष्य में करियर या कारोबार में फायदा मिल सकता है. 

इस दौरान आपकी सामाजिक पहचान भी मजबूत हो सकती है. हालांकि, हर अवसर को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करना बेहतर रहेगा. 

कुंभ राशि- धन और करियर में मिल सकता है लाभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह नक्षत्र परिवर्तन आर्थिक और करियर दोनों क्षेत्रों में नए रास्ते खोल सकता है. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है. काम के सिलसिले में नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, जिसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है. 

व्यापार करने वालों को नए ग्राहक, ऑर्डर या कारोबारी समझौते मिलने के योग बन सकते हैं. अचानक आर्थिक लाभ की स्थिति भी बन सकती है. हालांकि, निवेश के मामले में किसी भी तरह का जोखिम लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर जुटाएं. 

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प्रेम संबंधों में भी सुधार के संकेत हैं. पुराने मतभेद बातचीत के जरिए दूर हो सकते हैं और रिश्तों में फिर से नजदीकी बढ़ सकती है. 

43 दिन क्यों हैं खास?

11 सितंबर से 24 अक्टूबर तक शुक्र स्वाती नक्षत्र में रहेंगे. इस अवधि में शुक्र से जुड़े विषयों जैसे धन, प्रेम, कला, सुख-सुविधा, कारोबार और रिश्तों पर विशेष प्रभाव देखने को मिल सकता है. स्वाती नक्षत्र के स्वामी राहु होने के कारण अचानक बदलाव और नए अवसरों का पक्ष भी महत्वपूर्ण माना जाता है. 

हालांकि, किसी भी ग्रह गोचर का प्रभाव हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होता. जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव के आधार पर परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं. 

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