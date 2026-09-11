Places Where Sun Never Sets: इन 9 जगहों पर महीनों तक नहीं डूबता सूरज, आधी रात को भी रहता है दिन जैसा नजारा!

Places Where Sun Never Sets: ज्यादातर लोगों के लिए दिन और रात का बदलना एक सामान्य बात है. सुबह सूरज निकलता है, दिनभर रोशनी रहती है और शाम होते-होते अंधेरा होने लगता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां गर्मियों के मौसम में सूरज कई दिनों, हफ्तों और कुछ जगहों पर महीनों तक नहीं डूबता. इस अनोखी प्राकृतिक घटना को 'मिडनाइट सन' (Midnight Sun) कहा जाता है.

और पढ़ें

यह घटना ध्रुवों के आसपास के इलाकों में पृथ्वी के झुकाव की वजह से होती है. इस दौरान आधी रात को भी सड़कें और पहाड़ रोशनी में नजर आते हैं. रात के दो बजे खिड़की से बाहर देखने पर भी ऐसा लगता है जैसे दिन का समय हो. आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों की कई जगहों पर हर साल ऐसा नजारा देखने को मिलता है. स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए यह अनुभव काफी अनोखा होता है, क्योंकि दिन और रात के बीच का फर्क लगभग खत्म हो जाता है और घूमने-फिरने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है. आज हम आपको दुनिया की ऐसी ही 9 जगहों के बारे में बताएंगे, जहां गर्मियों में सूरज डूबता ही नहीं.

नॉर्वे (Norway)

नॉर्वे को 'लैंड ऑफ द मिडनाइट सन' भी कहा जाता है. यहां के उत्तरी हिस्सों, खासकर स्वालबार्ड में, गर्मियों के दौरान कई हफ्तों तक सूरज नहीं डूबता. आधी रात को भी चारों तरफ रोशनी रहती है, जिससे यहां का नजारा बेहद खास दिखाई देता है.

Advertisement

फिनलैंड (Finland)

उत्तरी फिनलैंड में गर्मियों के दौरान दिन बहुत लंबे हो जाते हैं. यहां की झीलें, जंगल और पहाड़ आधी रात तक भी सूरज की रोशनी में चमकते रहते हैं. कई इलाकों में कुछ दिनों तक सूरज बिल्कुल नहीं डूबता, जिससे रात भी दिन जैसी नजर आती है. यही वजह है कि गर्मियों में यहां का प्राकृतिक नजारा बेहद खूबसूरत और अलग दिखाई देता है.

अलास्का, अमेरिका (Alaska, USA)

अमेरिका के अलास्का राज्य के उत्तरी हिस्सों में भी गर्मियों के दौरान लगातार कई दिनों तक सूरज दिखाई देता है. यहां रात और दिन का फर्क करना मुश्किल हो जाता है और लोग देर रात तक बाहर घूमने का आनंद लेते हैं.

नोरिल्स्क (Norilsk), रूस

साइबेरिया में स्थित नोरिल्स्क दुनिया के सबसे उत्तरी शहरों में से एक है. यहां गर्मियों में कई हफ्तों तक लगातार दिन रहता है, जबकि सर्दियों में लंबे समय तक अंधेरा छाया रहता है.

स्वीडन (Sweden)

स्वीडन के उत्तरी लैपलैंड क्षेत्र में भी मिडनाइट सन का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. यहां सूरज क्षितिज के करीब आता जरूर है लेकिन पूरी तरह डूबता नहीं और फिर दोबारा ऊपर उठने लगता है.

आइसलैंड (Iceland)

आइसलैंड आर्कटिक सर्कल के करीब स्थित है. यहां गर्मियों में रात बहुत छोटी होती है और कई जगहों पर पूरी रात हल्की रोशनी बनी रहती है. झरने, पहाड़ और समुद्री तट इस समय और भी खूबसूरत नजर आते हैं.

Advertisement

ग्रीनलैंड (Greenland)

ग्रीनलैंड के ज्यादातर शहर और गांव समुद्र के किनारे बसे हैं. यहां गर्मियों के दौरान कई हफ्तों तक सूरज नहीं डूबता और दिन जैसी रोशनी बनी रहती है. बर्फ और समुद्र पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी पूरे इलाके को और भी खूबसूरत बना देती है.

उत्तरी कनाडा (Northern Canada)

कनाडा के युकोन, नुनावुत और नॉर्थवेस्ट टेरिटरीज जैसे उत्तरी क्षेत्रों में गर्मियों में लंबे समय तक सूरज नहीं डूबता. यहां के लोगों के लिए मौसम का बदलाव रोशनी के आधार पर भी महसूस किया जाता है.

अंटार्कटिका (Antarctica)

मिडनाइट सन सिर्फ उत्तरी गोलार्ध तक सीमित नहीं है. दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में भी गर्मियों के दौरान कई महीनों तक सूरज नहीं डूबता. यहां रिसर्च स्टेशन लगातार रोशनी में काम करते हैं और यह दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक नजारों में से एक माना जाता है.

---- समाप्त ----