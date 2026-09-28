महिला पत्रकार को इशारे कर लगाए ठहाके, VIDEO देख पाकिस्तानी मंत्री पर भड़के लोग

न्यूयॉर्क में UN महासभा के दौरान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में एक अफगान महिला पत्रकार उनसे तालिबान की अफगान महिलाओं को लेकर नीतियों और पाकिस्तान के रुख पर सवाल करती नजर आ रही है. लेकिन सवाल का जवाब देने के बजाय आसिफ ने पत्रकार के पहनावे की तरफ इशारा किया और फिर गले पर हाथ फेरने जैसा इशारा किया.
महिला पत्रकार ने आसिफ से पूछा था कि तालिबान को अब पाकिस्तान का क्या संदेश है और क्या वह अफगान महिलाओं को लेकर अपनी नीतियां बदलने के लिए कहेगा. उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब तालिबान को पाकिस्तान अपना दोस्त मानता था, तब उसने उनकी नीतियों को बदलने के लिए दबाव क्यों नहीं बनाया.
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सवाल सुनकर भड़के, फिर किया गले पर हाथ फेरने का इशारा
वीडियो के मुताबिक, ख्वाजा आसिफ ने महिला पत्रकार को बीच में रोक दिया. उन्होंने उनके पहनावे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस तरह वापस मत जाना, वरना वे... इसके बाद उन्होंने हाथ को गले के पास ले जाकर इशारा किया. उनके साथ खड़े कुछ लोग इस दौरान हंसते हुए भी नजर आए.
सोशल मीडिया यूजर्स ने इस इशारे की आलोचना की है. कई लोगों का कहना है कि गले पर हाथ फेरने का इशारा जान से मारने की धमकी जैसा था. लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अफगान महिलाओं और तालिबान की नीतियों जैसे गंभीर मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देने के बजाय मंत्री ने इस तरह का इशारा क्यों किया.
पाकिस्तान-अफगानिस्तान में बढ़ा तनाव
यह मामला ऐसे समय सामने आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव जारी है. पाकिस्तान ने गुरुवार को अफगानिस्तान में 10 जगहों पर एयरस्ट्राइक और ड्रोन हमले किए थे. पाकिस्तान के मुताबिक, ये हमले अफगानिस्तान से आए ड्रोन के जवाब में किए गए और उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां ड्रोन लॉन्च और स्टोर किए जाने का आरोप था.
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अफगानिस्तान ने इन हमलों को आक्रामक कार्रवाई बताते हुए कड़ी निंदा की थी. अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि इन हमलों में चार अफगान नागरिक मारे गए. दोनों देशों के बीच सीमा पार तनाव के बीच लगातार सैन्य कार्रवाई और एयरस्ट्राइक की घटनाएं सामने आ रही हैं.