Trigrahi Yog 2026: 4 अक्टूबर को कर्क राशि में बनेगा शक्तिशाली त्रिग्रही योग! 6 तारीख तक 4 राशियों का चमकेगा भाग्य

Trigrahi Yog 2026: कुछ ही दिनों में अक्टूबर का महीना शुरू होने वाला है. जिसकी शुरुआत ही बहुत सुंदर और लाभकारी योग से होने जा रही है. वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का एक ही राशि में मिलना एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है. जब भी तीन ग्रह किसी एक राशि में एक साथ आकर विराजमान होते हैं, तो 'त्रिग्रही योग' का निर्माण होता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 4 अक्टूबर 2026 को चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर अपनी स्वराशि कर्क (Cancer) में प्रवेश करेंगे.

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कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति (Jupiter) और भूमिपुत्र मंगल (Mars) पहले से ही विराजमान हैं. ऐसे में 4 अक्टूबर को चंद्रमा के प्रवेश करते ही कर्क राशि में गुरु, मंगल और चंद्रमा का त्रिग्रही शुभ योग बन जाएगा. यह शक्तिशाली ग्रहों का संयोग 6 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस त्रिग्रही योग के प्रभाव से विशेष रूप से 4 भाग्यशाली राशियों के जातकों को करियर, व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं त्रिग्रही योग से किन 4 राशियों का भाग्य चमकने वाला है.

कर्क राशि (Cancer): आत्मविश्वास में वृद्धि और प्रमोशन के योग

यह त्रिग्रही योग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए इसका सबसे अधिक और शुभ प्रभाव आप पर ही देखने को मिलेगा. आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत सुधार आएगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर बड़ी सफलता और प्रमोशन (पदोन्नति) की खुशखबरी मिल सकती है. आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी और समाज में आपका मान-सम्मान व प्रभाव बढ़ेगा.

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तुला राशि (Libra): अटके काम होंगे पूरे और धन प्रवाह में वृद्धि

तुला राशि के जातकों के लिए त्रिग्रही योग करियर और बिजनेस में नए अवसरों के द्वार खोलेगा. लंबे समय से रुके हुए या अटके हुए काम गति पकड़ेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता (Leadership Quality) की अधिकारी वर्ग सराहना करेगा. बिजनेसमैन जातकों को नए बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, जिससे अचानक धन-लाभ के रास्ते खुलेंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio): विदेश यात्रा के योग और रुका हुआ धन वापस

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह त्रिग्रही योग आर्थिक समृद्धि और व्यावसायिक प्रगति लेकर आ रहा है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की प्रशंसा होगी. जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई या काम करना चाहते हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है. व्यापारिक यात्राएं बेहद लाभदायक साबित होंगी. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं.

मीन राशि (Pisces): अचानक धन लाभ और संतान पक्ष से शुभ समाचार

मीन राशि के जातकों के लिए गुरु, मंगल और चंद्रमा की यह युति किस्मत का दरवाजा खोलने वाली साबित होगी. जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे या जॉब चेंज करना चाहते थे, उनके प्रयास रंग लाएंगे. अचानक अप्रत्याशित धन लाभ के योग बनेंगे. इसके अलावा, संतान पक्ष की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.

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त्रिग्रही योग का शुभ फल बढ़ाने के अचूक उपाय

- इस दौरान भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी की विधिवत आराधना करें.

- प्रतिदिन सच्चे मन से "ऊं नमः शिवाय" तथा "ऊं नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्रों का जाप करें.

- अपनी क्षमतानुसार चावल, दूध, चीनी या पीली वस्तुओं का दान करें.

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