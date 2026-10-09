5 विधानसभा और 1 लोकसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित, 4 सीटों पर NDA की जीत, दो पर TVK का कब्जा

पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की पांच विधानसभा सीटों और असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. बीजेपी ने असम की नगांव लोकसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है. वहीं, तमिलनाडु की धारापुरम और मदुरंतकम सीटों पर तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की. पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (AINRC) के अशोक आनंद विजेता बने. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है.

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पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है. नंदीग्राम सीट पर बीजेपी की हसी रानी रथ ने 1,22,753 वोटों के अंतर से जीत हासिल की. उन्हें कुल 1,64,427 वोट मिले. इस जीत के साथ हसी रानी रथ ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. साल 1967 में इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद यह जीत का सबसे बड़ा अंतर है. इससे पहले 2016 में शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए CPI के अब्दुल कबीर शेख को 81,230 वोटों से हराया था.

बीजेपी ने मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट भी 75,816 वोटों के अंतर से जीत ली. बीजेपी उम्मीदवार शंखरव सरकार को कुल 1,29,914 वोट मिले. उन्होंने आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के उम्मीदवार गुलाम नबी आजाद को हराया, जिन्हें 54,098 वोट मिले. इस सीट पर बीजेपी को करीब 63.14 प्रतिशत वोट मिले, जबकि गुलाम नबी आजाद को 26.29 प्रतिशत वोट मिले. मुस्लिम बहुल इस सीट पर बीजेपी की जीत को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है.

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तमिलनाडु में टीवीके का जलवा

तमिलनाडु की धारापुरम विधानसभा सीट पर तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) की उम्मीदवार सत्यबामा पी ने 9,471 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की. वहीं, मदुरंतकम सीट पर भी TVK के के. मरागथम कुमारवेल ने जीत हासिल की है.

पुडुचेरी में एनडीए की जीत

पुडुचेरी की थट्टनचावडी विधानसभा सीट पर सत्ताधारी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (AINRC) के उम्मीदवार अशोक आनंद ने जीत दर्ज की. उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार ई. विनायगम को 8,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया. DMK उम्मीदवार के. सेतु तीसरे स्थान पर रहे. कुछ महीने पहले सत्ता संभालने के बाद यह AINRC के लिए लोकप्रियता की पहली परीक्षा थी.

पीएम ने जीत की दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि असम के नगांव लोकसभा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम व रेजीनगर विधानसभा सीटों के नतीजे एक बार फिर दिखाते हैं कि जनता का BJP-NDA के सुशासन के एजेंडे से गहरा जुड़ाव है. उन्होंने X पर पोस्ट कर जनता का लगातार आशीर्वाद देने के लिए आभार जताया. साथ ही, जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवारों को बधाई दी और पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की.

Gratitude to the people for their continuous blessings! The Lok Sabha result of Nagaon (Assam) and Assembly results of Nandigram as well as Rejinagar (West Bengal) show yet again that the people have a deep-rooted connect with the good governance agenda of BJP-NDA. I congratulate the victorious BJP candidates and also applaud the hardwork of our Party Karyakartas. I also congratulate our valued NDA ally, the AINRC, for their win in Thattanchavady in Puducherry. This mandate will give us added strength as we work tirelessly for the welfare of the people and to fulfil their aspirations for a brighter and more prosperous future. @BJP4Assam @BJP4Bengal — Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2026

पीएम मोदी ने पुडुचेरी की थट्टनचावडी सीट पर जीत के लिए NDA की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह जनादेश लोगों के कल्याण और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए काम करने की ताकत देगा. उन्होंने बेहतर और समृद्ध भविष्य के लिए लगातार काम करते रहने की बात कही.

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विजय ने जताया आभार

दूसरी ओर, तमिलनाडु की दोनों सीटों पर जीत के बाद सीएम विजय ने भी मतदाताओं का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जीत प्यार, अपनापन, रिश्तों और लोकतंत्र की रक्षा के भरोसे मिली है. विजय ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने वोट खरीदने के लिए पैसा खर्च किए बिना चुनाव जीता है. उन्होंने वोट के बदले पैसे बांटने की अफवाह फैलाने वालों की आलोचना की और कहा कि जनता ने ऐसे बयानों का जवाब दिया है.

என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்துவிட்டன. மக்கள் மனத்தில் நம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கென இருக்கும் முதன்மைச் சக்திக்கான முதலிடமும், நமது மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சி மீதான நம் சொந்தங்களின் ஆழ்மன விருப்பமும் மீண்டும் நிரூபிக்கப்பட்டு உள்ளன. வாக்குகளுக்கு ஒரு பைசா கொடுக்காமல், யாரையும் பட்டியில் அடைத்து அவமானப்படுத்தாமல், திருமங்கலம், ஈரோடு கிழக்கு ஃபார்முலா என்று எந்த ஃபார்முலாவும் இல்லாமல் அன்பு, பாச, உறவு ஃபார்முலா மற்றும் ஜனநாயகம் காக்கும் ஃபார்முலாவை வைத்து வென்ற தேர்தல் இது. தமிழகம், ஊழல் சக்திகளின் கோட்டை இல்லை. மாறாக, மாபெரும் மக்கள் சக்தியின் கோட்டை, மக்கள் மனத்தில் நீங்கா இடம் பெற்ற அன்பு மிக்க தூய சக்தியின் கோட்டை என்பதை நிரூபித்துள்ளது. தமிழக இடைத்தேர்தல் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத வகையில், பணநாயகச் சூத்திரத்தையே அடித்து நொறுக்கிப் பெற்றுள்ள வெற்றியே இது. கண்டகண்ட பேரங்கள் நடந்ததாக அவதூறு பேசிய மிருகக் குணப் பேச்சுக்கு எல்லாம் மக்கள் தகுந்த பதிலடியைத் தரமாகத் தந்துள்ளனர். அப்படிப் பேசியவர்களை மக்கள் வெகுதூரத்தில் ஒதுக்கி வைத்து, அவர்கள் மனத்தில் மீண்டும் தோல்வி பாரத்தை ஏற்றி உள்ளனர். இரண்டு தொகுதிகளிலும் நாம் இரண்டு நாள்கள் பிரசாரம் மேற்கொண்டதை நக்கலாகவும் நையாண்டியாகவும் பேசியவர்களுக்குத்தான் இப்போது மக்கள் பதிலடி தந்துள்ளனர். இதேபோல கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நடந்த சட்டமன்றப் பொதுத்தேர்தலிலும், தமிழகம் முழுக்கப் பிரசாரம் செய்ய அன்றைய தீய சக்தி தி.மு.க., நம்மை அனுமதித்து இருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை மக்களிடமே கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளட்டும். நம்மைப் பொறுத்தவரை, என்றைக்கும் நாம் மக்கள் பக்கம்தான் நிற்போம். மக்களோடு மக்களாகத்தான் இரண்டறக் கலந்து இருப்போம். அது நம் கடமை மட்டுமன்று. மக்களுக்கான நமது நன்றிக் கடன் அது. எப்போதும் நம் தமிழக மக்களுக்காக முழுமூச்சுடன் நன்றி விசுவாசத்துடனேயே இருப்போம் என்பது நூறு சதவீதம் உறுதி. இந்த வேளையில், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளில் வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்துள்ள நம் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவனாக, உறவாக நன்றி சொல்வதில் மனம் மகிழ்கிறேன். நெஞ்சம் நெகிழ்கிறேன். இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றிக்காக உழைத்த மதச்சார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றிக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ், வி.சி.க., ம.தி.மு.க., இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளின் மதிப்பிற்குரிய தலைவர்களுக்கும், மாண்புமிகு அமைச்சர்களுக்கும், கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சேர்ந்த மாநில, மாவட்ட மற்றும் அனைத்து நிலை நிர்வாகிகளுக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். மேலும், எப்போதும் போலச் சிறப்பாகக் களப் பணியாற்றிய நம் மாண்புமிகு அமைச்சர்களுக்கும் மாநில, மாவட்ட மற்றும் அனைத்து நிலை த.வெ.க. நிர்வாகிகளான நம் தோழர்களுக்கும் நம் நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இந்த இடைத்தேர்தலில், வெற்றிச் சின்னமாம் விசில் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ள நம் வேட்பாளர்களான சகோதரி திருமதி மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம் தொகுதி), சகோதரி திருமதி சத்தியபாமா (தாராபுரம் தொகுதி) ஆகியோருக்கும் நம் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இப்போதும் சொல்கிறேன். இந்த வெற்றி, தனிப்பட்ட இந்த விஜய்யின் வெற்றியோ, தனிப்பட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வெற்றியோ அல்ல. இது முழுக்க முழுக்கப் பெண்கள் மீதான அவதூறு பேச்சுக்கு எதிரான வெற்றி. தரம் தாழ்ந்த வகையில் நடத்தப்பட்ட தனிப்பட்ட தாக்குதலுக்கு எதிரான வெற்றி. அப்பழுக்கற்ற தலைவர்களுக்கும் அவர்களின் தொண்டர்களுக்கும் செய்த துரோகத்திற்கு எதிரான வெற்றி. மொத்தத்தில், அரசியல் நாகரிகத்திற்குக் கிடைத்த வெற்றி. தனிமனித நாகரிகத்திற்குக் கிடைத்த வெற்றி. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக மக்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றி. வாக்காளர்களுக்குக் கிடைத்த வெற்றி. இது இனிமேலும் தொடரும். தொடர்ந்தேதான் தீரும். மீண்டும் மீண்டும் இனிவரப் போகும் வெற்றிகளுக்கும் சேர்த்து இப்போதே நன்றி. நல்லதே நடக்கும். வெற்றி நிச்சயம். — TVK Vijay (@TVKVijayHQ) October 9, 2026

विजय ने दोनों सीटों पर प्रचार करने वाले गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ TVK के पदाधिकारियों का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के साथ खड़ी रहेगी और लोगों के कल्याण के लिए पूरी निष्ठा से काम करती रहेगी. विजय ने धारापुरम से सत्यबामा और मदुरंतकम से मरगाथम कुमारवेल को जीत की बधाई देते हुए कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति या पार्टी की नहीं, बल्कि जनता और मतदाताओं की है.

शुभेंदु अधिकारी ने दी बधाई

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में हसी रानी रथ की जीत पर बधाई दी और जनता का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की विकास की राजनीति पर जनता के भरोसे को दिखाती है.

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HISTORIC & UNPRECEDENTED 🪷 NANDIGRAM SCRIPTS HISTORY. Heartiest Congratulations to Smt. Hasi Rani Rath for this monumental victory in the Nandigram Assembly By-Election, shattering all previous victory margins ever recorded in the sacred soil of Nandigram. I bow in deepest gratitude before the generous People of Nandigram for this historic & record-breaking mandate. Nandigram has emphatically reaffirmed its unshakeable faith in the development politics of Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi Ji and the dynamic Central BJP Leadership under the guidance of @BJP4India President Shri @NitinNabin Ji, Shri @blsanthosh Ji, Shri @AmitShah Ji. This result is an overwhelming endorsement of our new BJP Government in West Bengal and our pro-people, transparent and development-driven governance. The People have clearly spoken, West Bengal chooses progress over misrule and chaos. A grand salute to our indefatigable Karyakartas, grassroots warriors and organizational leaders. Your relentless sweat, unwavering courage and sleepless nights on the ground made this glorious triumph possible. Jai Jai Nandigram 🙏 — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) October 9, 2026

उन्होंने पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार के कामकाज को समर्थन देने के लिए जनता और जीत में योगदान देने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं की सराहना की.

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