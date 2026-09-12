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चप्पे-चप्पे पर पुलिस, NSG कमांडो और कैमरों की नजर... BRICS समिट के लिए दिल्ली की सुरक्षा

BRICS शिखर सम्मेलन के पहले औपचारिक सत्र से पहले भारत मंडपम समेत राजधानी में कड़ी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. दिल्ली पुलिस, CAPFs और NSG कमांडो समेत करीब 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जबकि 35 प्रमुख सड़कों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

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ब्रिक्स को लेकर दिल्ली में खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. (Photo- PTI)
ब्रिक्स को लेकर दिल्ली में खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. (Photo- PTI)

BRICS शिखर सम्मेलन का पहला औपचारिक सत्र आज शुरू हो रहा है. इससे पहले मुख्य आयोजन स्थल भारत मंडपम में कड़ी और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. अहम बैठकों से पहले परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है.

राष्ट्रीय राजधानी में मेहमान नेताओं की आवाजाही और ठहरने की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPFs) और NSG कमांडो समेत करीब 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.

भारत मंडपम से हैदराबाद हाउस को जोड़ने वाले मार्ग पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है. हैदराबाद हाउस में कई अहम द्विपक्षीय बैठकें निर्धारित हैं. विश्व नेताओं की आवाजाही के लिए चिन्हित 35 प्रमुख सड़कों पर विशेष सुरक्षा निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था में स्नाइपर्स, SWAT टीमें, बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और अन्य विशेषज्ञ टीमें शामिल हैं. दिनभर होने वाली उच्चस्तरीय बैठकों से पहले भारत मंडपम को सैनिटाइज किया जा रहा है.

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सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी

राजधानी में रणनीतिक स्थानों पर CCTV और निगरानी सिस्टम का नेटवर्क तैनात किया गया है. सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं, जबकि नेता औपचारिक सत्रों और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं.

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पहले दिन कब क्या होगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे हैदराबाद हाउस में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से मुलाकात करेंगे. इसके बाद सुबह 10:30 बजे मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ उनकी बैठक होगी.

सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे. इसके बाद सुबह 11:30 बजे उनकी वियतनाम के नेता ले मिन्ह हंग के साथ बैठक होगी. इसी समय राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के साथ बैठक करेंगी.

BRICS शिखर सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम के तहत दोपहर 2 बजे BRICS सदस्य देशों के नेताओं का भारत मंडपम के लेवल 2 पर आगमन होगा. इसके बाद दोपहर 2:35 बजे समिट हॉल में “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism” विषय पर बंद सत्र आयोजित किया जाएगा.

शाम 4:25 बजे नेता भारत मंडपम के हॉल 14 में 'Bharat Innovates Exhibition' का अवलोकन करेंगे. इसके बाद शाम 5:05 बजे भारत मंडपम के बाहर लॉन में फैमिली फोटो होगी और 5:10 बजे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.

मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक

शाम 5:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भारत मंडपम में द्विपक्षीय बैठक होगी. दिन का आखिरी प्रमुख कार्यक्रम रात 7:30 बजे होगा, जब प्रधानमंत्री की मेजबानी में भारत मंडपम के लेवल 3 पर गाला डिनर आयोजित किया जाएगा.

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