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कौन हैं हर्षा कोमल? बाढ़ के बीच ट्रैक्टर से पीड़ितों तक पहुंचा रहीं राहत, बिहार की लेडी अफसर की कहानी

बिहार के भागलपुर में गंगा की बाढ़ के बीच शाहकुंड की सर्किल ऑफिसर हर्षा कोमल का एक वीडियो चर्चा में है. बाढ़ प्रभावित गांवों तक सरकारी गाड़ी नहीं पहुंच सकी तो वह ट्रैक्टर पर राहत सामग्री लेकर अपनी टीम के साथ निकल पड़ीं. स्थानीय लोग उन्हें अब 'ट्रैक्टर वाली मैडम' भी कह रहे हैं.

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भागलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी राहत. (Photo: Screengrab)
भागलपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी राहत. (Photo: Screengrab)

बिहार में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं. गांवों में पानी भर गया है, सड़कें डूब गई हैं और कई जगहों तक सामान्य वाहनों का पहुंचना मुश्किल हो गया है. ऐसे हालात में भागलपुर की एक महिला अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वीडियो में वह ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित गांवों की ओर जाती दिखाई दे रही हैं. ट्रैक्टर पर राहत सामग्री भी है और अधिकारी के साथ प्रशासनिक टीम भी मौजूद है. 

ये महिला अधिकारी हैं हर्षा कोमल, जो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड में सर्किल ऑफिसर यानी CO के पद पर तैनात हैं. दरअसल, भागलपुर जिले में गंगा नदी के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है. जिले की 86 से अधिक पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं. कई इलाकों में पानी भरने के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है.

यहां देखें Video

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शाहकुंड प्रखंड भी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में शामिल है. यहां कई गांवों और पंचायतों तक पहुंचना आसान नहीं है. कुछ रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिसके कारण सामान्य सरकारी गाड़ियों का गांवों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए CO हर्षा कोमल ने ट्रैक्टर का सहारा लिया.

वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ट्रैक्टर पर राहत सामग्री लेकर प्रभावित गांवों की ओर निकल पड़ीं. ट्रैक्टर के जरिए प्रशासन की टीम उन इलाकों तक पहुंच रही है, जहां सामान्य वाहनों से पहुंचना मुश्किल है.

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कौन हैं हर्षा कोमल?

हर्षा कोमल वर्तमान में बिहार के भागलपुर के शाहकुंड ब्लॉक में सर्किल ऑफिसर हैं. बाढ़ की स्थिति के बीच वह अपने क्षेत्र के प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही हैं और राहत बांटने की व्यवस्था देख रही हैं. वीडियो में हर्षा कोमल ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर जाती दिखाई दे रही हैं. उनके साथ प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी हैं. ट्रैक्टर पर राहत सामग्री रखी हुई है, जिसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है. स्थानीय स्तर पर उनके इस तरीके की चर्चा हो रही है. बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग उन्हें प्यार से 'ट्रैक्टर वाली मैडम' भी कहने लगे हैं.

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इन इलाकों में पहुंच रही राहत

शाहकुंड प्रखंड के कई इलाके गंगा नदी की बाढ़ से प्रभावित हैं. इनमें खुलनी, पैरडो मोमिन्या माल, बेलथू, खैरा, मकंदपुर और दरियापुर पंचायतों के प्रभावित गांवों का नाम शामिल है. इन क्षेत्रों में बाढ़ के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे हालात में राहत सामग्री को प्रभावित परिवारों तक पहुंचाना प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है.

यह भी पढ़ें: 'पता नहीं जिंदगी दोबारा मौका देगी या नहीं...' बाढ़ में घर कटा तो फफक पड़ी महिला, बाराबंकी की दर्दनाक कहानी

CO हर्षा कोमल अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ इन इलाकों तक पहुंच रही हैं. प्रशासन की ओर से जरूरतमंद लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है. ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित गांवों में जाती CO हर्षा कोमल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह राहत अभियान के दौरान लोगों के बीच जाती नजर आ रही हैं.

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दरअसल, बाढ़ के दौरान प्रशासन के सामने सिर्फ राहत सामग्री की व्यवस्था करना ही चुनौती नहीं होता. उससे बड़ी चुनौती होती है उस सामग्री को उन लोगों तक पहुंचाना, जिनके गांव पानी से घिरे हुए हैं. शाहकुंड में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है. जिन जगहों पर सामान्य गाड़ियों का पहुंचना मुश्किल हो रहा है, वहां प्रशासन दूसरे उपलब्ध साधनों के जरिए राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. हर्षा कोमल का ट्रैक्टर पर सवार होकर खुद प्रभावित गांवों तक जाना इसी राहत अभियान का हिस्सा है.

बाढ़ के दौरान कई बार प्रशासन के पास राहत सामग्री तो होती है, लेकिन चुनौती उसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की होती है. गांव तक सड़क हो तो गाड़ी से पहुंचना आसान है. लेकिन सड़क पर पानी हो, रास्ते डूबे हों और सामान्य वाहन आगे न जा सके, तो दूसरे साधनों की जरूरत पड़ती है. शाहकुंड में ट्रैक्टर इसी काम आया. ट्रैक्टर पर राहत सामग्री लादकर प्रशासन की टीम प्रभावित इलाकों तक पहुंच रही है. हर्षा कोमल भी अपनी टीम के साथ गांवों का दौरा कर रही हैं.

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