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Moringa Chilla Recipe: सेहत का खजाना है मोरिंगा का चीला, जानें झटपट बनाने का आसान तरीका

Moringa Chilla Recipe: अगर आप नाश्ते में हर दिन बेसन का चीला खाकर बोर हो गए हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो मोरिंगा की पत्तियों और मूंग दाल से बना चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आज हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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सुपरफूड मोरिंगा से बनाएं टेस्टी चीला (Photo-ITG)
सुपरफूड मोरिंगा से बनाएं टेस्टी चीला (Photo-ITG)

Moringa Chilla Recipe: मोरिंगा सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. लोग इसे अपनी डाइट में दाल, सब्जी, सांभर या जूस के तौर पर शामिल करते हैं. लेकिन आज हम आपको मोरिंगा से टेस्टी चीला बनाने की रेसिपी बतांगे.ये चीला खाने में जितना स्वादिष्ट है, इसे बनाना भी उतना ही आसान है. मूंग दाल से तैयार इस चीले में मोरिंगा की पत्तियां, सूजी और कुछ मसाले डाले जाते हैं जो इसके स्वाद और टेक्सचर को बेहतर बनाते हैं. इसे आप सुबह नाश्ते में हरी चटनी या दही के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर आसानी से मोरिंगा चीला बनाने की रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 कप मूंग दाल
1 कप मोरिंगा (सहजन) की बारीक कटी पत्तियां
2 बड़े चम्मच सूजी
1 हरी मिर्च
1 छोटा टुकड़ा अदरक
¼ छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
½ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
नमक स्वादानुसार
जरूरत के अनुसार पानी
तेल, सेंकने के लिए

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मोरिंगा चीला बनाएं कैसे?

  1. अगर आप नाश्ते में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं, तो मोरिंगा चीला ट्राई कर सकते हैं. मूंग दाल और सहजन की पत्तियों से बना ये चीला स्वादिष्ट होने के साथ नाश्ते के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाना भी काफी आसान है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता.
  2. मोरिंगा चीला बनाने के लिए सबसे पहले मूंग दाल को अच्छी तरह धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें. दाल अच्छी तरह भीग जाए तो इसका पानी निकालकर इसे मिक्सर में डालें और पीसकर स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. अब दाल के पेस्ट को एक बड़े बाउल में निकाल लें.
  3. इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, बारीक कटा अदरक और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद बारीक कटी मोरिंगा की पत्तियां और सूजी डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब जरूरत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए चीले का न ज्यादा गाढ़ा और न ज्यादा पतला घोल तैयार करें.
  4. अब तवा गरम करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लें. एक बड़े चम्मच की मदद से घोल तवे पर डालें और इसे गोल आकार में पतला फैला दें. किनारों पर थोड़ा तेल डालें और चीले को मध्यम आंच पर पकने दें. जब नीचे की तरफ से चीला सुनहरा होने लगे तो इसे पलट दें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें.
  5. इसी तरह बाकी घोल से भी चीले तैयार कर लें. तैयार मोरिंगा चीले को आप हरी चटनी, दही या अपनी पसंद की चटनी के साथ गर्मागर्म सर्व कर सकते हैं.
---- समाप्त ----
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