scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

JNU यौन उत्पीड़न मामले पर सियासी घमासान, BJP दफ्तर से बसों में राष्ट्रपति भवन जाएंगी महिला सांसद

कांग्रेस सांसद पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है. पार्टी की महिला सांसद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सामने यह मुद्दा उठाने जा रही हैं. इससे पहले बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की थी.

Advertisement
X
JNU केस पर BJP की महिला सांसद राष्ट्रपति से मिलेंगी (Photo- PTI)
JNU केस पर BJP की महिला सांसद राष्ट्रपति से मिलेंगी (Photo- PTI)

नई दिल्ली में JNU से जुड़े यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी की सभी महिला सांसद आज दोपहर 12:30 बजे पार्टी दफ्तर से बसों में सवार होकर राष्ट्रपति भवन जाएंगी. उनका मकसद कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम से जुड़े मामले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के सामने उठाना है. यह मामला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) में छात्राओं की शिकायतों से जुड़ा है.

अकोइजम कांग्रेस के सांसद हैं और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं. उनके खिलाफ लगे आरोपों के बाद मामला अब राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है. JNU ने 9 अक्टूबर को अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का आदेश जारी किया था. विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने शिकायतों की जांच के बाद कार्रवाई की सिफारिश की थी.

इसके बाद 11 अक्टूबर को विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज की. फिलहाल अकोइजम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने मामले को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है. 

सम्बंधित ख़बरें

BJP-Congress Clash
दिल्ली: कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, गाली-गलौच का आरोप
JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम के खिलाफ FIR (Photo: PTI)
JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर FIR, BJP महिला मोर्चा भी करेगी प्रोटेस्ट
BJP MP Bansuri Swaraj targets Rahul Gandhi over sexual harassment allegations against Congress MP Bimol Akoijam.
JNU प्रोफेसर और कांग्रेस MP पर यौन उत्पीड़न के आरोप, BJP ने राहुल गांधी से पूछे सवाल
निकाय चुनाव के बाद BJP-कांग्रेस में मंथन
JNU केस पर कांग्रेस को घेरेगी BJP, कल करेगी देशव्यापी प्रदर्शन
jnu-professor-angomcha-bimol-akoijam
JNU में यौन उत्पीड़न मामले में एक्शन, प्रोफेसर को नौकरी से निकाला

यह भी पढ़ें: JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर FIR, BJP महिला मोर्चा भी करेगी प्रोटेस्ट

Advertisement

कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी हुआ था प्रदर्शन

इससे पहले 12 अक्टूबर को बीजेपी महिला मोर्चा ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों ने अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा. इस दौरान बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया. प्रदर्शन के दौरान कुछ महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था.

बीजेपी इस मामले को महिला सुरक्षा से जोड़कर उठा रही है और कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है. वहीं, अकोइजम इन सनसनीखेज आरोपों को खारिज कर चुके हैं. ऐसे में अब सभी की नजरें राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस मुलाकात पर रहेंगी और यह देखना अहम होगा कि बीजेपी की महिला सांसद इस मुद्दे पर क्या मांग रखती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dussehra 2026: रावण के पैरों तले दबा नीले रंग का ये आदमी कौन है? हनुमान ने की थी रक्षा |
    यूपी में 65 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, किसानों को 48 घंटे में मिलेगा पैसा |
    IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत में नया खुलासा, लिखित बयान में मांगी थी माफी, दोस्त को सुनाई थी आपबीती  |
    Gen Z Office Fashion: ऑफिस में Gen Z को कूल बनाएगा फैशन, बस ना करें ये 5 गलती |
    आपका बचपन यादों से क्यों गायब है? दिमाग के विकास से जुड़ा है इसका जवाब |
    Big Warning For India: कुछ बड़ा होने वाला है... भारत के सामने ये संकट, एक्सपर्ट बोले- सिर्फ 10 दिन बाकी |
    कश्यप की बगावत, तीन की नाराजगी... डैमेज कंट्रोल के लिए अब योगी खुद नेताओं को साधने उतरे |
    एजाज खान ने दिए Liplock सीन, विदेशी हसीना संग इंटीमेसी की हदें पार, ट्रोलिंग पर बोले- Kiss पर फतवा लगा दिया |
    चलती ट्रेन में बेटी के साथ चढ़ रहा था पिता, बिगड़ा संतुलन... RPF जवान ने ऐसे बचाई जान |
    पेड़ कटे, बिजली गुल और थम गया ट्रैफिक... 308 पहियों वाले ट्रक के लिए रास्ता किया जा रहा क्लियर! रेंगता हुआ बढ़ रहा आगे
    Advertisement