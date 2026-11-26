कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा. किसी परिचित की खुशी में शामिल हो सकते हैं. लोगों के साथ तालमेल बढ़ेगा. महत्वपूर्ण कामों में तेजी आएगी. सफलता मिलने के अच्छे योग हैं. परीक्षा और प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. अपनी प्रतिभा से पहचान बनाएंगे. कामकाज में सुधार होगा. लालच और गलत प्रस्तावों से बचें. जरूरी कामों को लंबित न रखें. समझदारी से फैसले लें. करियर और कारोबार में सकारात्मकता बनी रहेगी.

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नौकरी-व्यवसाय: आधुनिक और नए कामों पर ध्यान देंगे. अपने प्रयासों में तेजी लाएंगे. जरूरी तथ्यों पर ध्यान देंगे. कामकाज में सफलता मिलने के योग हैं. अलग-अलग मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे.

धन-संपत्ति: आर्थिक मामलों में नियंत्रण बढ़ेगा. दस्तावेजों और लेनदेन में स्पष्टता रखें. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. व्यापारिक कामकाज बेहतर होगा. दूसरों का साथ और सहयोग मिलेगा. उधार देने से बचें.

प्रेम-मैत्री: प्रेम संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी. भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. घर-परिवार में सुखद माहौल रहेगा. रिश्तों में भरोसा बनाए रखें. मित्रों से मुलाकात होगी. अपनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. अपने वादे पूरे करें.

स्वास्थ्य-मनोबल: प्रतिभा और कौशल में निखार आएगा. अपनी योग्यता दिखाने के अवसर मिलेंगे. बौद्धिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. प्रतिस्पर्धा में आगे रहने का प्रयास करेंगे.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. अपने वादे पूरे करें.



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शुभ अंक : 2, 3 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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