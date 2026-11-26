मकर राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में अधिक समय देना पड़ सकता है. जिद और अहंकार में आकर कोई काम न करें. नियमों की अनदेखी से नुकसान हो सकता है. सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवी लोगों से सलाह लेंगे. अनुशासन बनाए रखें. बातचीत और मुलाकात के दौरान संयम रखें. साझेदारी के कामों को मजबूती मिलेगी. अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. परिस्थितियों के अनुसार फैसले लें. मेहनत से काम पूरे करने में सफल रहेंगे.

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नौकरी-व्यवसाय: कामकाज से जुड़े प्रयास सामान्य रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. ठगी करने वाले लोगों से सावधान रहें. अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने पर ध्यान दें.

धन-संपत्ति: आर्थिक लाभ के अवसर सामान्य रहेंगे. मेहनत जारी रखें. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. विरोधियों से सतर्क रहें. काम समय पर पूरा करें.

प्रेम-मैत्री: मन की बात कहने में जल्दबाजी न करें. मुलाकात के लिए समय पर पहुंचें. अपनों का सम्मान करें. दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें. अपने वादे पूरे करें. प्रेम संबंधों में भरोसा बनाए रखें. रिश्तों में विनम्रता से काम लें. आलोचना करने से बचें.

स्वास्थ्य-मनोबल: स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें. लापरवाही न करें. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. मनोबल बनाए रखें.

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें. मेहनत और लगन से काम करें.

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शुभ अंक : 2, 8 और 9

शुभ रंग : पीला

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