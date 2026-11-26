पंचांग- 26 नवंबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- मार्गशीर्ष
अमांत- कार्तिक
तिथि
कृष्ण पक्ष द्वितीया- नवंबर 25 04:50 PM- नवंबर 26 01:15 PM
कृष्ण पक्ष तृतीया- नवंबर 26 01:15 PM- नवंबर 27 09:48 AM
नक्षत्र
म्रृगशीर्षा- नवंबर 25 08:36 PM- नवंबर 26 05:47 PM
आद्रा- नवंबर 26 05:47 PM- नवंबर 27 03:08 PM
योग
सिद्ध- नवंबर 25 11:59 AM- नवंबर 26 07:49 AM
साध्य- नवंबर 26 07:49 AM- नवंबर 27 03:44 AM
शुभ- नवंबर 27 03:44 AM- नवंबर 27 11:51 PM
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय- 6:52 AM
सूर्यास्त- 5:36 PM
चन्द्रोदय- नवंबर 26 7:22 PM
चन्द्रास्त- नवंबर 27 9:39 AM
अशुभ काल
राहू- 1:34 PM- 2:55 PM
यम गण्ड- 6:52 AM- 8:12 AM
कुलिक- 9:33 AM- 10:53 AM
दुर्मुहूर्त- 10:26 AM- 11:09 AM, 02:44 PM- 03:27 PM
वर्ज्यम्- 01:15 AM- 02:40 AM
शुभ काल
अभिजीत मुहूर्त- 11:52 AM- 12:35 PM
अमृत काल- 10:00 AM- 11:24 AM, 06:14 AM- 07:39 AM
ब्रह्म मुहूर्त- 05:16 AM- 06:04 AM
शुभ योग
सर्वार्थसिद्धि योग- नवंबर 25 08:36 PM- नवंबर 26 06:52 AM