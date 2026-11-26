मीन राशि वालों की रुचि आज घर-परिवार से जुड़े मामलों में बढ़ेगी. परिवार के लोगों के साथ अच्छा संवाद बनाए रखें. रिश्तेदारों का सम्मान करें. कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. अपनों से जरूरी बातें साझा करेंगे. बड़ों की सलाह ध्यान से सुनेंगे. किसी भी काम में जरूरत से ज्यादा उत्साह न दिखाएं. आर्थिक मामलों में सुधार होगा. कामकाज में रुचि बढ़ेगी. अनुभवी और जिम्मेदार लोगों का साथ मिलेगा. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. परिवार की ओर से सहयोग मिलेगा.

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नौकरी-व्यवसाय: व्यापार में अच्छी गति बनी रहेगी. प्रबंधन से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी. कारोबारी प्रयासों में सुधार होगा. कामकाज अच्छा रहेगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाएंगे.

धन-संपत्ति: जरूरी सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं. भवन और वाहन से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे. पैसों के लेनदेन में जल्दबाजी न करें. समय और अनुशासन का ध्यान रखें. धैर्य से काम लें. जल्दबाजी में कोई फैसला न करें.

प्रेम-मैत्री: गुस्से में आकर कोई बात न कहें. घरेलू मामलों में समझदारी दिखाएं. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. संबंधियों को समय देंगे. जरूरी बातें साझा करेंगे. रिश्तों में विश्वास बनाए रखें. मित्रों से मुलाकात हो सकती है. जिद करने से बचें. प्रियजनों का सम्मान करें.

स्वास्थ्य-मनोबल: नियमित रूप से अपनी सेहत की जांच कराएं. बहस और विवाद से बचें. मनोबल अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य में सुधार के प्रयास सफल होंगे.

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शुभ अंक : 2, 3, 8 और 9

शुभ रंग : आम्र के समान

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