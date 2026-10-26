विपक्ष की महारैली के जवाब में बीजेपी का पद यात्रा प्लान, दिग्गज नेता होंगे शामिल

दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को विपक्ष 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली करने जा रहा है. इससे पहले BJP ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है. पार्टी नवंबर में देशभर में पदयात्राएं निकालेगी. इन कार्यक्रमों में गृहमंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे. BJP का कहना है कि वह वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया यानी SIR को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब लोगों के बीच जाकर देगी. यह सियासी अभियान ऐसे समय में हो रहा है, जब वोटर लिस्ट को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं.

और पढ़ें

इस अभियान में अमित शाह के दो कार्यक्रम तय किए गए हैं. वह 2 नवंबर को हैदराबाद में पदयात्रा में शामिल होंगे. इसके बाद 5 नवंबर को हरियाणा के करनाल में मार्च करेंगे. यानी दिल्ली में विपक्ष की महारैली के अगले दिन ही BJP हैदराबाद में अपना कार्यक्रम करेगी. पार्टी ने इस अभियान को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' नाम दिया है.

BJP की योजना 1 नवंबर से देशभर में पदयात्राओं का सिलसिला शुरू करने की है. ये कार्यक्रम नवंबर के आखिर तक अलग-अलग जगहों पर होंगे. पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इसमें शामिल होने की जिम्मेदारी दी है.

दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 नवंबर को रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली का ऐलान किया है. खड़गे का आरोप है कि वोट चोरी से लोगों के मत देने के अधिकार पर खतरा पैदा हुआ है. विपक्ष की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें और SIR की प्रक्रिया रोकी जाए.

Advertisement

कहां-कहां पदयात्रा करेंगे BJP के बड़े नेता

1 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में पदयात्रा की अगुवाई करेंगे. वहीं, असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा शिमला में मार्च निकालेंगे. राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी अलग-अलग शहरों में ऐसे कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे.

पार्टी का मकसद SIR और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देना है. व्यापक अभियान के तहत पदयात्राओं के अलावा जनसभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, युवाओं से बातचीत और दूसरे जनसंपर्क कार्यक्रम भी किए जाएंगे. अभियान का पहला चरण 5 नवंबर तक चलेगा, जबकि दूसरे चरण के कार्यक्रम 11 से 30 नवंबर तक रखे गए हैं.

हैदराबाद में 2 नवंबर को होगा मार्च

तेलंगाना BJP अध्यक्ष एन. रामचंदर राव ने बताया कि हैदराबाद में 2 नवंबर को पदयात्रा निकाली जाएगी. अमित शाह इसमें शामिल होंगे. राव ने कांग्रेस पर SIR को लेकर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है. इसी के जवाब में BJP ने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू किया है.

राव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को अपने गांव कोंडारेड्डीपल्ली आकर वोटर लिस्ट की जांच करने की चुनौती भी दी. उन्होंने कांग्रेस मंत्रियों से ऐसे कम से कम 10 मतदाताओं के नाम बताने को कहा, जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं. राव के मुताबिक, जिन पात्र मतदाताओं के नाम कट गए हैं, वे दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Advertisement

करनाल में 5 नवंबर को होगा मार्च

अमित शाह 5 नवंबर को हरियाणा के करनाल में पदयात्रा में शामिल होंगे. कार्यक्रम सुबह 10 बजे सेक्टर 12 से शुरू होकर महात्मा गांधी चौक पर खत्म होगा. इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल समेत कई नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है.

हरियाणा BJP अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने 25 अक्टूबर को करनाल में तैयारियों की समीक्षा की थी. इस दौरान पदयात्रा के रास्ते, कार्यकर्ताओं को बुलाने, सुरक्षा और अन्य इंतजामों पर चर्चा हुई. BJP का कहना है कि इस अभियान के जरिए वह SIR को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देगी

इस तरह नवंबर की शुरुआत में वोटर लिस्ट को लेकर BJP और विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई तेज होती दिख रही है. विपक्ष रैली के जरिए सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठाएगा, जबकि BJP पदयात्राओं के जरिए अपने आरोपों का जवाब देने और लोगों तक अपना पक्ष पहुंचाने की तैयारी में है.

---- समाप्त ----