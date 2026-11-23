महाराष्ट्र के बीड जिले के केज तालुका के सातेफल शिवार में आग लगने से एक किसान की 5 एकड़ गन्ने की फसल जलकर राख हो गई. आंखों के सामने खड़ी फसल को जलता देख आग बुझाने की कोशिश में किसान भी झुलसकर घायल हो गया. इस घटना से क्षेत्र में चिंता का माहौल है. वहीं, किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

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जानकारी के मुताबिक, सातेफल निवासी किसान संजीवन नामदेव कांदे के खेत में खड़ी 5 एकड़ गन्ने की फसल में अचानक आग लग गई. बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में स्पार्किंग के कारण आग लगी.

आग लगने की जानकारी मिलते ही किसान संजीवन कांदे मौके पर पहुंचा और आग बुझाने की कोशिश करने लगा. इस दौरान आग की लपटों की चपेट में आने से वह झुलसकर घायल हो गया.

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वहीं, घटना की सूचना मिलते ही केज नगर पंचायत की दमकल गाड़ी भी मौके पर पहुंची. हालांकि, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी, जिससे फसल का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया था.

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पहले से ही सूखे और प्रतिकूल हालात से जूझ रहे किसान की फसल नष्ट होने से उस पर बड़ा आर्थिक संकट आ गया है.

इस बीच, स्थानीय स्तर पर प्रशासन से जल्द पंचनामा कर नुकसान झेलने वाले किसान को आर्थिक सहायता देने और घायल किसान के समुचित इलाज की व्यवस्था करने की मांग की जा रही है.

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